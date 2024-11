Hyundai Ioniq 9 – SUV điện 7 chỗ sắp ra mắt có gì hay?

Năm 2021, tại triển lãm ôtô Los Angeles, Huyndai đã giới thiệu mẫu concept Seven, được xem là Ioniq 3 với 3 hàng ghế. Sau đó, xe được gọi là Ioniq 9 thay vì Ioniq 7 như các tin đồn trước đó. Sau nhiều năm chờ đợi, tháng 11 này Hyundai Ioniq 9 2025 mới sẽ ra mắt toàn cầu. Hình ảnh teaser về thiết kế SUV điện Hyundai Ioniq 9 tương đối giống với phiên bản trưng bày có đặc trưng hình hộp, đồng thời các chi tiết trên concept Seven vẫn được giữ lại. Điểm nhấn phần đầu xe là dải đèn LED có đèn chạy ban ngày Parametric Pixel – điểm tương đồng với “anh em” Ioniq 5 và Ioniq 6. Hông Ioniq 9 có hầu như không có sự khác biệt với mẫu Concept, trụ D làm to bảng, đuôi xe vuông vức (giống Santa Fe thế hệ mới). Với thân hình này, hứa hẹn không gian nội thất vô cùng rộng rãi, kể cả hàng ghế thứ 3. Bên cạnh đó, Ioniq 9 còn có các điểm nhấn như tay nắm cửa ẩn, bộ mâm đa chấu, đèn hậu thẳng,… Theo một số thông tin, Ioniq 9 bản tiêu chuẩn sẽ có cấu hình 3 ghế ngồi và cửa mở thuận, trong khi đó phiên bản ghế thương gia sẽ có cửa mở ngược. Ioniq 9 là mẫu xe điện, vậy nên sẽ có nhiều vật liệu tái chế, thân thiện môi trường. Ioniq 9 được phát triển từ nền tảng xe điện toàn cầu E-GMP (tương tự Ioniq 5 và Ioniq 6), hệ truyền động sẽ giống EV9 với các gói tuỳ chọn pin có dung lượng từ 76,1 – 99,8 kWh, công suất dao động từ 215 – 576 mã lực. Nhiều khả năng phiên bản cao cấp nhất sẽ có hệ dẫn động 4 bánh (tương tự bản GT-Line của KIA), không chỉ có hiệu suất mạnh mẽ mà phạm vi di chuyển một lần sạc lên đến 505 km (bộ pin 99,8 kWh). Theo kế hoạch, Hyundai Ioniq 9 ra mắt thế giới tại triển lãm ôtô Los Angeles Auto Show 2024 (từ ngày 22/11 đến 1/12) tại Los Angeles, Mỹ. Video: Hé lộ SUV điện Hyundai Ioniq 9 2025 trước ngày ra mắt.

