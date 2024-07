Để TNGT tăng, người đứng đầu có bị kiểm điểm, chịu trách nhiệm?

Ngày 12/7 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý III/2024.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, trong 6 tháng năm 2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ, giảm 634 người chết, tăng 2.426 người bị thương.

Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 6 địa phương giảm trên 30% số người chết gồm: Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An.

Có 23 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2023, trong đó có 9 tỉnh tăng trên 20% gồm: Kon Tum, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Hà Giang, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Thừa Thiên - Huế, Bến Tre.

Về đánh giá chung, tình hình TNGT 6 tháng năm 2024 được kéo giảm về số người chết so với cùng kỳ năm 2023. Số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành, thùng xe tại các địa phương cũng được xử lý một cách căn bản...

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là khi tại các địa phương xảy ra tình trạng TNGT phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả 3 tiêu chí (số người chết, số người bị thương và số vụ TNGT) thì người đứng đầu chính quyền, đơn vị có chịu trách nhiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Như trước đó, tại b uổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024 do UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị đã nêu rất rõ về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Trong đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị, các địa phương ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường do địa phương quản lý. Tiếp tục tăng cường TTKS xử lý vi phạm về trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, kế hoạch năm ATGT 2024 của địa phương.