Đề nghị truy tố 10 đối tượng sản xuất nước giặt, rửa bát giả

Theo đó, 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” gồm: Trần Văn Sơn, sinh năm 1999; Trần Văn Tỉnh, sinh năm 1997; Trần Văn Thà, sinh năm 1975 đều ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh; Lê Văn Sơn, sinh năm 1993; Nguyễn Quốc Dung, sinh năm 2001 đều trú ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; Lê Sỹ Thái, sinh năm 1976 trú tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn; Lê Gia Xuân, sinh năm 2000; Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2001 đều ở huyện Triệu Sơn; Phạm Thị Thu Hương, sinh năm 1991 ở Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và Lê Bá Minh, sinh năm 1984 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung.

Đối tượng cầm đầu Trần Văn Sơn và số nước giặt, nước rửa bát giả.

Theo kết quả điều tra, xác minh, Trần Văn Sơn là đối tượng cầm đầu đường đây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát mang nhãn hiệu Thái Lan. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng “chuộng” dùng hàng ngoại là hàng Thái Lan, Trần Văn Sơn đã rủ các đối tượng còn lại thuê nhà xưởng, thành lập Công ty để sản xuất hàng giả là nước giặt, nước rửa bát mang nhãn hiệu Thái Lan để tung ra thị trường tiêu thụ.

Để sản xuất hàng giả, vào khoảng cuối tháng 2/2022, Trần Văn Sơn đã thuê nhà xưởng ở địa chỉ Lô số 5, khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, sau đó đặt mua các loại máy móc, thiết bị như: Bồn chứa, phi nhựa, máy bơm, mô tơ điện, thiết bị trộn…với mục đích sản xuất hàng Thái Lan giả là nước giặt nhãn hiệu “D-nee”, “Fineline”, “Hi Class”, nước rửa bát đĩa nhãn hiệu “Lipon” (thường gọi tiếng Việt là Talau), nước tẩy nhãn hiệu “Okay”.

Thời gian đầu, Trần Văn Sơn cùng với anh họ của mình là Trần Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Chiến và một số người khác do Sơn thuê để lắp ráp các loại máy móc, thiết bị hoàn chỉnh mô hình sản xuất. Đến khoảng tháng 4/2022, sau khi hoàn thiện mô hình sản xuất, Trần Văn Sơn bắt đầu đặt mua các loại hóa chất, hương liệu, các loại phụ gia, can, chai nhựa, tem, nhãn mác, thùng bìa cát tông,...để thử nghiệm làm nước tẩy, nước giặt, nước rửa bát đĩa.

Sau khi thử nghiệm thành công, Sơn cùng đồng bọn bắt đầu tiến hành việc sản xuất các sản phẩm nước giặt nhãn hiệu “D-nee”, “Fineline”, “Hi Class”, nước rửa bát đĩa nhãn hiệu “LIPON”, nước tẩy “OKAY” giả của Thái Lan để bán cho khách hàng. Đến khoảng tháng 6/2022, Trần Văn Sơn rủ Lê Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cùng điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại nhà xưởng nêu trên. Để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, hai đối tượng này đã thuê nhiều người khác nhau như: pha chế hóa chất, ghi sổ sách giấy tờ, dán tem nhãn, đóng thùng hàng, sang chiết hóa chất, vận chuyển hàng giả cho khách, vận chuyển nguyên vật liệu về xưởng để sản xuất hàng giả…

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ tại xưởng sản xuất và các đại lý tiêu thụ của Trần Văn Sơn trên 10 nghìn can, chai nước giặt, nước rửa bát giả các loại; hơn 1 tấn tem, nhãn, vỏ; hơn 10 bộ máy đóng gói; gần 1 tấn hóa chất để sản xuất hàng giả. Tại cơ quan Công an, 10 đối tượng nói trên đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát mang nhãn hiệu Thái Lan rồi bán ra thị trường với giá rẻ và thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.