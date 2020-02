Đầu trần đi xe máy chặn ôtô chở tân binh ở Hải Dương: Nhóm thanh niên nhận kết đắng

(Kiến Thức) - Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi đi xe máy, đánh võng chặn xe ô tô chở tân binh. Công an TP Hải Dương đã tạm giữ 3 xe mô tô, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/2, trao đổi với PV Kiến Thức về nhóm thanh niên có hành vi "quá khích" khi đầu trần đi xe máy chặn đầu xe chở tân binh, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị đã làm việc với các đối tượng, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập biên bản vi phạm hành chính.



Theo đại diện Công an TP Hải Dương, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng, xác minh, làm rõ và yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng xuất hiện trong clip.

Công an TP Hải Dương sau đó đã thành lập 3 tổ công tác tiến hành xác minh các phương tiện và làm rõ 6 đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc.

Nhóm đối tượng chặn xe chở tân binh gây bức xúc dư luận.

Theo đó, xe mô tô BKS 34N8 9768 do Nguyễn Như Trường (SN 2000) điều khiển chở Nguyễn Quý Hưng (SN 2000), xe mô tô BKS 34B2 332 68 do Nguyễn Quý Huy (SN 2001) điều khiển chở Nguyễn Viết Kiên (SN 1999) cùng trú tại xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương) và xe mô tô 34B2 999.99 (biển giả) do Bùi Như Đoàn (SN 2003) điều khiển chở Bùi Hữu Trung (SN 1999) cùng trú tại xã Hồng Lạc (TP Hải Dương) điều khiển.

Qua xác minh, tất cả các đối tượng trên đều là lao động tự do, là bạn bè quen biết với một số tân binh trên xe.

Trước đó, sáng 11/2, mạng xã hội và báo chí có đăng tải clip về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi hàng 2-3 theo xe, có thời điểm vượt lên dừng lại trước đầu xe ô tô chở tân binh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự khiến dư luận bức xúc.

>>> Mời độc giả xem clip Nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy chặn ôtô chở tân binh nhập ngũ:

Trước vụ việc trên, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá nhóm thanh niên trên đã vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, cần phải tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, xác minh nội dung báo phản ánh, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm thanh niên vi phạm.