Đấu giá biển số xe: Làm sao để tránh trục lợi, lợi ích nhóm?

Trước đây, Bộ Công an đã hai lần báo cáo và được Thủ tướng đồng ý cho phép đấu giá, thu lệ phí cấp biển số xe tự chọn. Đó là năm 1993, Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn.

Lần thứ hai là năm 2008, khi công an một số địa phương như Bình Dương, Nghệ An, Hà Nội, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La cũng báo cáo, xin ý kiến Bộ về việc đấu giá biển số xe.

Tuy nhiên, qua hai lần thí điểm việc đấu giá biển số xe và cấp biển số xe theo sở thích, hoạt động này phải tạm dừng do các thời điểm nêu trên còn vướng về cơ sở pháp lý.