Vóc dáng nóng bỏng của cô gái nghi hẹn hò Huỳnh Phương

Tin đồn Huỳnh Phương có người mới dấy lên giữa lúc Sĩ Thanh lên tiếng xác nhận chuyện đã chia tay nam diễn viên sau 1 năm hẹn hò lãng mạn. Ảnh chụp màn hình nhóm bimatshowbiz. Cô gái nghi hẹn hò Huỳnh Phương được cho là Thùy Trâm Vietnam's Next Top Model. Dân mạng phát hiện ra trong bức ảnh cả hai chia sẻ lên trang cá nhân, bó hoa và quà hàng hiệu Chanel Thùy Trâm tặng sinh nhật "anh yêu" giống hệt bó hoa và quà sinh nhật mà Huỳnh Phương được tặng. Hơn nữa, cô nàng còn đăng ảnh tiệc tùng thân mật với một chàng trai giống Huỳnh Phương. Hiện tại, Huỳnh Phương và Thùy Trâm chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Tuy vậy, nữ người mẫu nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp nóng bỏng. Thùy Trâm không phải gương mặt xa lạ với công chúng. Cô nàng từng nhận nhiều phản ứng của khán giả khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2016 vì cá tính khác biệt. Qua thời gian, Top 8 của Vietnam's Next Top Model 2016 vẫn giữ vẻ ngoài cá tính với mái tóc tém mang "thương hiệu" của Thùy Trâm. Nhan sắc khác lạ với vòng 1 và vòng 3 ngày càng nóng bỏng khiến "tình mới tin đồn" của Huỳnh Phương từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Thùy Trâm sở hữu chiều cao 1m68 khi mới tham gia cuộc thi người mẫu. Nữ người mẫu gây "bỏng mắt" với những shoot hình khoe triệt để hình thể. Thùy Trâm tự nhận mình "ngoan nhưng không hiền". Giữa lúc vướng tin đồn hẹn hò, cô gái quê Quảng Nam đã xóa hết ảnh bị nghi là đi cùng tình cũ của Sĩ Thanh. Xem video "Huỳnh Phương tham gia chương trình Nhanh như chớp". Nguồn Youtube/ HTV7- Vie Network

