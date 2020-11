Top xe ôtô “ế chổng vó" tại Việt Nam tháng 10/2020

Bên cạnh sự tăng trưởng của các mẫu xe ôtô ở top bán chạy, vẫn còn những mẫu xe có doanh số rất ì ạch. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC MOTOR, danh sách 10 xe ôtô ế nhất tháng 10/2020 cụ thể như sau 1. Toyota Alphard: 1 xe

“Chuyên cơ mặt đất” giá bán hơn 4 tỷ đồng của Toyota vừa có bước tăng trưởng nhẹ trong tháng 9/2020 thì ngay lập tức lao dốc luôn trong tháng 10/2020 với doanh số bán ra đúng 1 xe, giảm 9 xe so với tháng trước nhưng vẫn xếp vào top đầu xe ế nhất Việt Nam trong tháng vừa qua. 2. Suzuki Celerio: 2 xe

Với lượng xe ít ỏi còn lại tại các đại lý, Suzuki Celerio chỉ bán được 2 xe trong tháng 10/2020. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 10, đã có 201 xe Celerio được giao đến tay khách hàng. Hiện tại, Suzuki đã thông báo tạm ngừng phân phối mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A này tại thị trường ôtô Việt Nam. 3. Isuzu D-Max: 5 xe

Vừa “thoát ế” được 1 tháng thì Isuzu D-Max đã lại quay về bảng xếp hạng xe bán chậm nhất tháng với 5 xe giao tới khách hàng, giảm 19 xe so với tháng trước đó. Lý do mà mẫu xe này không đủ sức hấp dẫn khách Việt là vì thiết kế hơi cục mịch, chậm nâng cấp và đổi mới. Hiện tại, thế hệ mới của D-Max đã được bán tại thị trường Thái Lan và dự kiến sẽ về Việt Nam trong năm 2021. 4. Honda City: 8 xe

Khá bất ngờ vì lần đầu tiên trong năm 2020, Honda City góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất. Nguyên nhân là do nguồn cung mẫu cũ đã hết và thế hệ mới sắp ra. Kết thúc tháng 10/2020, doanh số bán Honda City chỉ dừng ở mức 8 xe. Hiện tại, các đại lý Honda đã nhận đơn đặt hàng với City thế hệ mới. 5. Toyota Land Prado: 10 xe

Toyota Land Prado bán được 10 xe trong tháng 10/2020, giảm 18 xe so với tháng 9/2020. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp doanh số mẫu SUV này sụt giảm. Sau 10 tháng đầu năm 2020, đã có 329 xe Toyota Land Prado được giao đến tay khách hàng. 6. Honda Accord: 15 xe

Kết thúc tháng 10/2020, đã có 15 xe Honda Accord được bán ra thị trường, giảm 8 xe so với tháng trước. Doanh số cộng dồn 10 tháng đầu năm của mẫu sedan hạng D Honda Accord đạt 204 xe. 7. Toyota Avanza: 23 xe

Sau 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, có thêm lợi thế về thương hiệu nhưng Toyota Avanza vẫn không thể cạnh tranh với Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga ở phân khúc MPV 5+2 chỗ. Doanh số tháng 10/2020 của Toyota Avanza chỉ đạt 23 xe, giảm 19 xe so với tháng 9/2020. 8. Ford Tourneo: 26 xe

Mẫu MPV của thương hiệu Mỹ có doanh số 26 xe bán ra trong tháng 10/2020, tăng 6 xe so với tháng 9/2020. Mặc dù có giá bán rẻ nhất phân khúc (999 triệu đồng đến 1,069 tỉ đồng), mẫu MPV này vẫn khó thu hút được khách hàng do kiểu dáng thực dụng. 9. Toyota Land Cruiser: 27 xe

Mẫu xe Toyota thứ 4 góp mặt trong danh sách bán “ế” nhất tại Việt Nam tháng 10/2020 là Land Cruiser với 27 xe tới tay khách hàng, tăng 24 xe so với tháng trước đó. Doanh số cộng dồn từ đầu năm tới hết tháng 10/2020 của Toyota Land Cruiser là 195 xe. 10. Isuzu mu-X: 39 xe

Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu mu-X là cái tên quen thuộc trong danh sách 10 ô tô bán chậm nhất hàng tháng tại thị trường Việt Nam. Hết tháng 10/2020, đã có 39 xe mu-X được bàn giao đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đến nay lên 418 xe. Mặc dù sở hữu giá bán khá cạnh tranh nhưng việc chậm đổi mới về mẫu mã, công nghệ khiến Isuzu mu-X không đủ sức hấp dẫn khách hàng trước các đối thủ khác trong phân khúc Video: Xe nào mất giá nhất hạng C tại Việt Nam.

