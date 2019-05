Đặt "bẫy đinh" phơi thóc ngoài đường là hành vi "vô nhân tính"

Thời gian qua, tình trạng người dân phơi thóc lúa tràn lan trên đường giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông gây bức xúc dư luận.

Thậm chí, để ngăn xe cộ đi vào nơi phơi thóc, người dân dùng cả bẫy đinh để "cảnh cáo" người lái xe. Việc này khiến những người tham gia giao thông và dư luận bức xúc.

Ván gỗ có đinh được dùng để bảo vệ thóc phơi ngoài đường.

Chia sẻ với PV Kiến Thức, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư TP HCM) bày tỏ: "Với cá nhân tôi, đôi khi việc phơi lúa thóc trên đường vì không có sân phơi trong mùa có thể thông cảm cho người nông dân.

Tuy nhiên, chúng ta không được làm thế bởi đây là hành vi xâm phạm tính mạng và sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông. Đặc biệt, đặt gỗ cắm đinh là hành vi vô nhân đạo".

Luật sư Bình phân tích hành vi dưới góc độ quy định của pháp luật: "Việc người dân tận dụng đường giao thông làm nơi phơi thóc, phơi rơm là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật hình sự 2015 , sửa đổi bổ sung 2017 về Tội cản trở giao thông đường bộ.".

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng hành động đặt gỗ, đinh là hành vi vô nhân đạo.

Đồng quan điểm với luật sư Diệp Năng Bình, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc đặt "bẫy" trên đường như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Trong trường hợp để xảy ra hậu quả nghiêm trọng về tài sản, tính mạng, sức khỏe thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015.

