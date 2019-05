Hà Nội: Lấn chiếm vỉa hè, dân phố cổ biến lòng đường thành bãi gửi xe

Ghi nhận của PV, các tuyến phố xung quanh khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều điểm trông giữ xe tự phát của người dân tại các tuyến phố Bảo Khánh, Hàng Dầu, Lương Văn Can – Hàng Hành… vẫn mọc lên "như nấm sau mưa". Đặc biệt, các điểm trông giữ xe này không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà còn thi nhau "chặt chém" khách gửi xe với giá cắt cổ. Các khu vực xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm đã được cơ quan chức năng bố trí 80 điểm trông giữ xe để phục vụ phố đi bộ. Tuy nhiên, các điểm này chưa đáp ứng được với nhu cầu gửi xe của người dân, đặc biệt vào các buổi chiều tối. Do đó, tình trạng trông xe trái phép, "chặt chém" cũng đã trở thành quen thuộc với phố đi bộ. Trong ảnh những tấm biển báo nơi gửi xe của UBND quận Hoàn Kiếm về giá vé gửi xe đều bị xóa đi giá tiền. Trên tuyến phố Lương Văn Can, các điểm trông xe tự phát lấn chiếm cả lòng đường lẫn vỉa hè làm bãi gửi xe trái phép. Ghi nhận của phóng viên tối 27/4, có hàng trăm phương tiện được gửi tại khu vực này với giá 50.000 đồng/phương tiện. Tại điểm giữ xe tuyến phố Lượng Văn Can – ngõ Hàng Hành (phường Hàng Trống) xe xếp hàng 3-4 dưới đường lòng đường chỉ nhận đến 23h thu tiền trước giá 50.000. Khi khách có ý muốn để xe bên phía tòa nhà Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm để lên uống cà phê thì người đàn ông giữ xe nói rằng "để bên đấy một là mất xe, hai là công an bắt xe". Các phương tiện lấn chiếm cả lòng đường lẫn vỉa hè khiến người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường cùng với các phương tiện giao thông khác. Cũng tình trạng như trên, ghi nhận của phóng viên tại phố Hàng Gai, hàng chục bãi gửi xe tự phát mọc lên lấn chiếm vỉa hè lẫn lòng đường gây ùn tắc nghiêm trọng tại tuyến phố này. Tuy ngay từ đầu phố Hàng Gai đã có biển cấm, nhưng các bãi gửi xe tự phát vẫn mọc lên. Người đi bộ phải rất khó khăn mới di chuyển được trên tuyến phố này. Tuy có biển thông báo giá gửi xe nhưng chỉ thông báo giá xe đạp, có giá xe máy thì được xóa đi. Nhiều khu vực trông giữ xe không nằm trong danh mục 80 điểm được phép trông giữ của UBND quận Hoàn Kiếm.

