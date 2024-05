Đào móng xây nhà, “tá hỏa” phát hiện hơn 20 viên đạn

Ngày 16/5, Công an phường An Khê cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 27 viên đạn loại súng AK do người dân tự nguyện giao nộp trên địa bàn.

Hơn 20 viên đạn loại súng AK được người dân phát hiện trong lúc đào móng nhà.

Theo đó, vào ngày 15/5, ông H.H., trú ở tổ 51 phường An Khê đã đến trụ sở Công an phường giao nộp 27 viên đạn loại súng AK được phát hiện trong lúc đào móng nhà để xây dựng.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP. Đà Nẵng mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên khắp địa bàn thành phố. Người dân phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) giao nộp vũ khí "nóng" cho lực lượng Công an.