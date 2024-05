Nguyên nhân ban đầu vụ 40 xe điện du lịch tại Hội An cháy rụi

Rạng sáng 8/5, một vụ cháy lớn đã diễn ra trong khuôn viên Trường Cao đẳng điện lực miền Trung, nằm trên địa bàn TP. Hội An (Quảng Nam). Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội ở khu nhà đậu xe trong Trường và được bảo vệ của Trường phát hiện. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên do đặc thù xe điện du lịch với cấu tạo, vật liệu dễ cháy nổ nên đám cháy đã gây ra thiệt hại khá lớn. Thống kê sơ bộ ban đầu có 40 chiếc xe điện bị cháy rụi hoàn toàn, 6 chiếc hư hỏng và 6 chiếc được cứu hộ kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Được biết số xe điện này của một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hội An. Đây là loại xe chuyên vận tải phục vụ khách du lịch ở các tuyến trên địa bàn TP. Hội An. Vụ cháy còn khiến một số dãy phòng của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung bị cháy xém. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Xe máy bốc cháy sau va chạm, 2 người thương vong (Nguồn: THĐT)

Rạng sáng 8/5, một vụ cháy lớn đã diễn ra trong khuôn viên Trường Cao đẳng điện lực miền Trung, nằm trên địa bàn TP. Hội An (Quảng Nam). Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội ở khu nhà đậu xe trong Trường và được bảo vệ của Trường phát hiện. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên do đặc thù xe điện du lịch với cấu tạo, vật liệu dễ cháy nổ nên đám cháy đã gây ra thiệt hại khá lớn. Thống kê sơ bộ ban đầu có 40 chiếc xe điện bị cháy rụi hoàn toàn, 6 chiếc hư hỏng và 6 chiếc được cứu hộ kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện . Được biết số xe điện này của một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hội An. Đây là loại xe chuyên vận tải phục vụ khách du lịch ở các tuyến trên địa bàn TP. Hội An. Vụ cháy còn khiến một số dãy phòng của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung bị cháy xém. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Xe máy bốc cháy sau va chạm, 2 người thương vong (Nguồn: THĐT)