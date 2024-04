Loạt cán bộ BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi bị khởi tố

Sáng 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi), Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can Trần Thạch Nam (46 tuổi), là Phó Trưởng phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ông Trần Thạch Nam bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương bị bắt liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó có ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố, bắt tạm giam cũng với cáo buộc đã nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:

Sáng 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi), Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can Trần Thạch Nam (46 tuổi), là Phó Trưởng phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ông Trần Thạch Nam bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương , Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương bị bắt liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó có ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố, bắt tạm giam cũng với cáo buộc đã nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí: