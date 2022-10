Tin nóng 10/10: Phát hiện thi thể người chỉ còn trơ bộ xương

Phát hiện thi thể người chỉ còn trơ bộ xương: Chiều 10/10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ một thi thể đã bị phân hủy còn trơ bộ xương tại một khu đất trống thuộc phường An Thạnh, TP Thuận An. Theo ghi nhận, bên cạnh thi thể này có bộ quần áo bị cháy xém, không có giấy tờ tùy thân. Theo nhận định ban đầu thi thể có khả năng là nam giới, trên tay có chiếc nhẫn, có ghi địa chỉ tiệm vàng tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An. Theo người dân, nơi phát hiện thi thể giáp với các con đường lớn thường xuyên có người qua lại, nhưng một thời gian dài mới bị phát hiện. Cháy nhà để xe của công ty, hàng trăm mô tô bị thiêu rụi: Sáng 10/10, khi các công nhân của công ty Youngor Smart Shirts Vietnam ở Nam Định vừa vào xưởng làm việc thì phát hiện một trong ba nhà để xe của công ty xảy ra cháy. Đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng ra xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng phương tiện chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy. Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, đám cháy không xảy ra thiệt hại về người, nhưng có ít nhất khoảng 250 xe máy các loại của cán bộ, công nhân của công ty đã bị thiêu rụi, lán để xe cũng bị sập. Giả làm phó giám đốc công ty xổ số để lừa bán lô, đề: Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố Khúc Hoàng Gia (23 tuổi, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, thời gian qua, Gia lên mạng xã hội đăng tải video, hình ảnh giả danh là Phó Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Nam Định, thông tin là “biết trước” kết quả xổ số và rao bán số lô, số đề trên Fanpage Facebook mang tên Nguyễn Võ Anh Kiệt. Trên Facebook, Gia đăng số điện thoại để những người có nhu cầu tiếp cận nhắn tin trao đổi qua mạng xã hội Zalo. Khi có người liên lạc xin số lô, số đề, Gia sẽ yêu cầu họ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi mới cung cấp số lô, số đề. Sau khi những người này chuyển tiền, Gia sẽ tự nghĩ ra một con số bất kỳ để cung cấp cho họ rồi chiếm đoạt số tiền mà các bị hại đã chuyển. Từ lời thách thức trên Facebook thành tội giết người: Ngày 10/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người. Theo điều tra, Duy quen biết và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với anh Ngô Văn Minh Tú (32 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) trên Facebook. Ngày 8/5, biết anh Tú đến TP Buôn Ma Thuột chơi cùng bạn nên Duy nhắn tin thách thức đánh nhau. Sau đó, hai bên đã cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Lúc này, Duy đã đâm một nhát trúng vào bụng anh Nguyễn Phương Nam (23 tuổi, ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) trong nhóm của anh Tú. Rất may, anh Nam được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Lời khai nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM: Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang tạm giữ Nguyễn Trương Phước Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người. Theo cảnh sát, nạn nhân trong vụ án là ông L.C.T. (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Tại cơ quan điều tra, Cường khai sống chung khu trọ với ông T. ở trong hẻm Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Quá trình sinh sống, Cường và ông T. thường xảy ra mâu thuẫn về việc phơi quần áo. Chiều 9/10, hai người lại xảy ra cãi vã. Sau đó, 2 bên cầm dao, kéo lao vào tấn công nhau. Vụ việc khiến ông T. bị Cường đâm tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường, vứt dao rồi đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Nổ súng bắn gà rừng, đạn trúng người đi đặt bẫy tử vong: Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra vụ việc anh T.A.H. (28 tuổi, thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) bị bắn tử vong trong lúc bẫy gà. Theo thông tin ban đầu, ngày 9/10, anh H. đến khu vực rừng ở xã Ia Mlah (huyện Krông Pa) để đặt bẫy gà. Sau khi đặt bẫy, anh H. núp vào lùm cây. Cùng thời điểm này, ông Ksor Nô (59 tuổi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) cũng vào khu vực rừng trên để săn thú. Khi thấy con “gà mồi” của anh H. ông Ksor Nô đã nổ súng. Không may, viên đạn găm trúng đầu anh H. Sau khi phát hiện, ông Ksor Nô đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh H. không qua khỏi. Bắt giam 2 đối tượng chủ mưu khai thác cát trái phép thu lợi hàng tỷ đồng: Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang (Hà Giang) về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. 2 bị can trong vụ án là: Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1979) và Vũ Việt Hưng (sinh năm 1999) cùng trú tại: Khu Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, Nguyễn Thị Phúc và Vũ Việt Hưng đã thuê một số đối tượng sử dụng phương tiện, máy móc khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép với khối lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Được biết, tổng khối lượng cát các đối tượng đã khai thác trái phép tại thời điểm kiểm tra là trên 500m3. >>> Mời độc giả xem thêm video Đi bẫy chim phát hiện xác chết khô treo cổ trên cây (Nguồn: THĐT)

