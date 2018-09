Danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

Các nạn nhân đều còn rất trẻ

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội công bố danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (đường Võ Chí Công) gồm: Hoàng Việt Minh (SN 1990, trú tại số 7 Hoa Phượng, Việt Hưng, Long Biên, HN) và Tống Xuân Bình (SN 1989, trú tại Lê Chân, Hải Phòng). Khi được đưa đến bệnh viện, 2 nạn nhân tim đã ngừng đập, dù được tận tình cứu chữa nhưng đã tử vong. Đa phần các nạn nhân còn rất trẻ. 1 nạn nhân khác là Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, trú tại Hàng Than, Ba Đình, HN) chết trước khi đến bệnh viện. 4 nạn nhân chết tại Bệnh viện E gồm: Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, trú tại TP Sơn La); Nguyễn Thu Hương (trú tại Trần Điền, Hoàng Mai, HN); Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú tại Nam Đồng, Đống Đa, HN); Nguyễn Trường Chinh (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng). 3 nạn nhân đang cấp cứu Bệnh viện E và trong tình trạng hôn mê sâu gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, trú tại Hoàn Kiếm, HN); Bùi Văn Điền (SN 1988, trú tại Cầu Đất, Hải Phòng); Trần Thị Tâm (SN 1999, học viên K22 Điều dưỡng Đông Đô). Tại Bệnh viện Bạch Mai có 2 bệnh nhân đang hôn mê sâu là: Nguyễn Việt Linh (SN 1991, trú tại hàng Đường, Hoàn Kiếm, HN); Cáp Duy Anh (SN 1994, trú tại Hà Nội). Tất cả các nạn nhân đều dương tính với ma túy.

Ai chịu trách nhiệm?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc này, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, nói địa phương đã tổ chức thanh tra theo quy định.

Trước khi đêm nhạc diễn ra một ngày (hôm 15/9), quận đã kiểm tra hợp đồng thuê địa điểm biểu diễn, các giấy tờ liên quan. Khi đó, công viên nước Hồ Tây cam kết đảm bảo ANTT theo quy định. Sau đó, UBND quận đã giao Phòng Văn hóa và C ông an quận kiểm tra, nắm tình hình.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay việc đảm bảo ANTT thuộc lực lượng bảo vệ công viên nước. Công an Hà Nội chỉ nắm tình hình. Việc kiểm soát người mang ma túy vào do công viên nước Hồ Tây phụ trách, cơ quan công an đang điều tra để làm rõ người liên quan.

Về nguồn gốc số ma túy, đại tá Viện nói 7 nạn nhân này đã tử vong, số còn lại đang hôn mê. Do đó, để xác định ma túy là loại gì, do ai mang đến cần chờ kết quả giám định chuyên môn và điều tra. Cơ quan chức năng cũng chưa có cơ sở khẳng định 7 nạn nhân tử vong là cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.