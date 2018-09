Phát hiện vỉ thuốc trong phòng du khách chết nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Khám nghiệm tại khách sạn trên đường Hồ Nghinh (Đà Nẵng) nơi mà 3 du khách quê Nghệ An lưu trú bị ngộ độc tử vong 2 người, công an phát hiện 2 vỉ thuốc tây.

Liên quan đến vụ hai du khách tử vong khi đến Đà Nẵng, 1 người nguy kịch nghi do ngộ độc. Ngày 17/9, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, qua khám nghiệm tại khách sạn trên đường Hồ Nghinh công an phát hiện toa thuốc tây trong phòng 3 nạn nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng nơi anh V. điều trị.

Theo công an, toa thuốc được mua vào sáng 16/9 tại một nhà thuốc ở quận Sơn Trà gồm: Motilium và Flagyl, các loại thuốc này dùng điều trị tiêu chảy.

“Gia đình nạn nhân đi theo đoàn từ TP.HCM ra Đà Nẵng du lịch, họ cùng làm trong một công ty bất động sản. Ngày 15/9, cả đoàn khách này đi tham quan ở TP Hội An đến chiều tối mới trở ra TP Đà Nẵng. Đến ngày 16/9, đoàn dự định đi Bà Nà nhưng gia đình này không tham gia”, ông Mẫn cho hay.

Trao đổi với PV, ông Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm pháp y Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi hai mẹ con du khách quê Nghệ An tử vong nghi do ngộ độc. Thi thể hai nạn nhân đã được đưa về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Anh Đ.N.V đang được điều trị cách ly hoàn toàn tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Đà Nẵng.

“Bước đầu chúng tôi thu giữ một số mẫu liên quan. Các mẫu này sẽ được xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.”, ông Ngọc cho biết thêm.