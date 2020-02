Đăng sai hình nạn nhân vụ thi thể bị phân xác ở Đà Nẵng: Có bị xử lý?

Ngày 10/2, ông Hoàng Khánh Hưng, Trưởng phòng Báo chí và Xuất bản (Sở TT&TT TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an để truy tìm người đăng hình ảnh không đúng về vụ thi thể cô gái trong valy vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết đăng một bài viết với nội dung liên quan đến vụ án cô gái Trung Quốc bị đồng hương sát hại. Trong phần hình ảnh của bài viết, chủ tài khoản còn đăng hình của một cô gái Việt Nam đang làm việc tại Nhật. Bài viết này thu hút hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ. Điều này đã khiến cô gái và gia đình ức chế, hoang mang.

Thông tin sai lệch mà trang này đăng. Hiện tại, chủ nhân này đã khóa tài khoản.

Đăng sai hình nạn nhân vụ thi thể bị phân xác ở Đà Nẵng

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Bộ Luật dân sự 2015, cụ thể như sau:



Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Bộ luật dân sự cũng quy định các cá nhân bị xâm phạm quyền đối với hình ảnh của cá nhân cũng có thể chủ động áp dụng các biện pháp dân sự để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Vấn đề xử lý các hành vi vi phạm theo pháp luật dân sự được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Bộ luật dân sự 2015:

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. 3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, người bị người khác sử dụng trái phép hình ảnh trong vụ việc này có quyền làm đơn trình báo sự việc với cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan công an để được xem xét buộc đối tượng đã đăng tải hình ảnh trái phép phải gỡ bỏ hình ảnh, phải bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân. Thiệt hại bao gồm tiền tổn thất về tinh thần và những thiệt hại khác phát sinh từ vụ việc nêu trên. Khi có đơn thư tố cáo của nạn nhân thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3, điều 65, Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, mức hình phạt được quy định như sau: “3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây : ... b) Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định ;”. Trong trường hợp hành vi biết rõ là không có thật nhưng vẫn tung tin, bịa chuyện nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người có hình ảnh thì có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau: Điều 156. Tội vu khống 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người đang thi hành công vụ; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60w ; h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Vì động cơ đê hèn; b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên78 ; c) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Trong trường hợp hành vi được xác định là “chủ động cung cấp thông tin sai sự thật...” nhưng hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng để phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể áp dụng mức xử lý hành chính nghiêm khắc hơn là phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 4, điều 65, Nghị định 174, Cụ thể như sau: “4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây : a) Chủ động cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân ;..” Kể từ tháng 4/2020 thì Nghị định số 15/2020/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 174 nêu trên sẽ quy định cụ thể, chi tiết hơn từng hành vi vi phạm trên mạng xã hội và từng chế tài cụ thể. Khi đó việc tất cả các hành vi vi phạm trên không gian mạng đều có chế tài áp dụng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Việc xử lý đối với đối tượng này sẽ là một bài học cho những người khác trong việc sử dụng mạng xã hội, sẽ nâng cao trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội trong việc tôn trọng quyền bí mật đời tư cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. >>> Xem thêm video: Xử phạt hành chính người tung tin sai sự thật về virus corona Nguồn: Đài Truyền Hình Nhân Dân.

: Có bị xử lý? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật quy định quyền tự do hình ảnh, tự do thông tin cá nhân. Theo đó mọi công dân đều có quyền tự do về việc sử dụng hình ảnh của mình. Nếu người nào sử dụng hình ảnh của người khác trái phép thì phải cải chính, xin lỗi, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.