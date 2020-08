Đang điều tra nghi án nữ Phó khoa BV Vũ Thư đầu độc cháu nội bại não

Chiều ngày 4/8, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang điều tra nguyên nhân vụ việc bé Lê Trần Dương M. (SN 2019, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi bị đầu độc bằng thuộc diệt chuột.



Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập bà nội của cháu bé là C.T. M.L. (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) đến làm việc. Bà L. hiện đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bị tình nghi liên quan vụ việc trên.

Phòng khám của bà L. tại nhà riêng.

Trước đó, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bé Lê Trần Dương M. trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, bé được theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu, chống độc nhưng tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn nên ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình liền chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, quá trình làm xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện mẫu xét nghiệm của cháu M. có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột).

Do đó, bệnh viện đã thông tin vụ việc đến Công an quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) đến để phối hợp tiến hành điều tra xác minh vụ việc. Do vụ án ban đầu xảy ra tại TP Thái Bình nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an Thành Phố Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

Quá trình khám xét nhà bà L. tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình, cơ quan công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở nghi là tang vật trong vụ án để đầu độc cháu bé.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, TP Thái Bình Bùi Xuân Hiếu xác nhận tại địa phương này vừa xảy ra sự việc đau lòng khi cháu M. uống phải sữa có chất độc, iện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Đáng chú ý, cháu M. bị bại não bẩm sinh.

Theo lời ông Hiếu, tối 2/8, chính quyền xã nhận được yêu cầu cử cán bộ chuyên môn để phối hợp với cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của bà C.T.M.L. tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình. Việc khám xét để nhằm làm rõ vụ việc cháu M. (1 tuổi, bị bại não bẩm sinh) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ chẩn đoán do uống phải sữa đã được tẩm chất độc.

Theo đó, cháu M. thời gian gần đây được bố mẹ đẻ (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) gửi về quê nhà ở xã Tân Bình cho bà nội là C.T.M.L. chăm sóc. Sau đó, cháu M. được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Tại đây sau khi sơ cứu và lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu bé bị đầu độc nên đã báo sự việc cho công an tại Hà Nội nắm bắt, xác minh" - ông Hiếu cho hay.

Theo vị lãnh đạo xã, cơ quan Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tại Hà Nội phối hợp với Công an TP Thái Bình tạm giữ, đồng thời khám xét nơi ở của bà L.

"Chúng tôi mới chỉ nắm sơ bộ là cháu bé bị đầu độc, khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng yêu cầu phối hợp thì địa phương phối hợp" - ông Hiếu thông tin thêm.

Đại diện phòng Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình cũng xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang tìm hiểu nắm bắt cụ thể để xây dựng phương án hỗ trợ cháu bé cũng như phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Ngày 4/8, một cán bộ Công an TP Thái Bình xác nhận, đơn vị đang đang tạm giữ bà L. để phục vụ cho công tác điều tra.

Được biết, bà L. không chỉ làm Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư mà còn mở thêm phòng khám Sản tại nhà riêng (thôn Tú Linh xã Tân Bình, TP Thái Bình).

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

>>> Mời độc giả xem thêm video Đầu độc vợ người tình bằng trà sữa, một người lạ tử vong