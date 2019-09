Đại ca Cự “bài” cộm cán biển Hải Tiến có “thành tích” tiền án tiền sự thế nào?

Liên quan đến vụ án gây rối Trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 23/6/2019 tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến huyện Hoằng Hoá, chiều 19/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự (tức Cự Đen), sinh năm 1957, ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Dư luận quan tâm, vì sao Trương Phú Cự được coi là đối tượng cộm cán biển Hải Tiến, đối tượng này có những tiền án, tiền sự gì?

Trương Phú Cự được người dân vùng biển Hải Tiến coi như "bố già". Cự là một dân anh chị vùng này có nhiều tiền án tiền sự và cũng là đối tượng đứng sau các vụ giật dây, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại xã Hoằng Tiến, (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

Trong vụ hỗn chiến tại bãi biển Hải Tiến, Cự được xác định là đối tượng cầm đầu chuyên kích động, lôi kéo các đối tượng khác gây ra vụ chặn đầu xe cứu thương, không cho chở người đi cấp cứu.

Theo đó, Trương Phú Cự - chủ nhà hàng Cự Bài ở khu vực biển Hải Tiến. Để phục vụ cho việc kinh doanh của nhà hàng Cự Bài, Trương Phú Cự đã sử dụng đàn em chèo kéo khách, gây rối tại các nhà hàng khác, trong đó có nhà hàng Hưng Thịnh 1 của Cao Văn Bắc (Bắc Ái). Từ mâu thuẫn trên, hai bên đã nhiều lần tổ chức đánh nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến An ninh trật tự ở địa phương.

Sau đó, một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gỗ đánh nhau, hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau, làm 3 người bị thương. Khi quần chúng nhân dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi.

Lúc này, Trương Phú Cự đã hô hào, xúi giục, lôi kéo và kích động nhiều người khác chặn xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thậm chí một số đối tượng quá khích đã giằng co, tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Sau khi tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, ngày 25/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan vụ gây rối TTCC và chống người thi hành công vụ. Trong đó, nhóm thanh niên ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến có 5 đối tượng gồm: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng và Bùi Việt Chiến. Nhóm thanh niên ở nhà hàng Hưng Thịnh 1 có 6 đối tượng gồm: Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Huy, Lê Văn Tình, Lê Văn Phong và Nguyễn Như Hai.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 19/9. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cầm đầu, xúi giục và kích động người dân thôn Tiền Thôn gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ của Trương Phú Cự nên đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự để điều tra, làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, Trương Phú Cự là đối tượng đã có một tiền án về tội Cướp tài sản công dân và đã được cơ quan pháp luật và chính quyền địa phương xử lý, giáo dục.

Với tính chất côn đồ, ngông cuồng, Trương Phú Cự vẫn không dừng lại ở đó. Sau khi gây thương tích cho 2 người dân và vụ án được kết thúc điều tra, Công an TP Thanh Hóa nhiều lần triệu tập Cự để tống đạt kết luận điều tra vụ án, nhưng tên này chống lại và thậm chí còn đánh cán bộ công an trực tiếp phụ trách gây thương tích, rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”. Đến ngày 6/6/1994, lực lượng chức năng mới bắt được Cự.

Cũng theo tài liệu từ phía lực lượng chức năng cung cấp, trước đó, vào ngày 1/1/1983, Trương Phú Cự bị điều tra có liên quan đến một vụ án "Cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác".

Khoảng 3 năm sau, vào ngày 28/3/1986, Cự tiếp tục bị lực lượng chức năng xác minh có liên đới đến vụ cướp tài sản công dân trên địa bàn và bị TAND huyện Hoằng Hóa kết án 9 năm tù giam.

Ra tù chưa được bao lâu, vào ngày 1/3/2012, Trương Phú Cự lại gây ra vụ án "Gây rối trật tự công cộng" trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Sau đó bị TAND huyện Hoằng Hóa xử phạt 5 tháng tù giam.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.