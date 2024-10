Đà Nẵng: Khởi tố 20 côn đồ gây rối trật tự công cộng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong số 20 bị can đó, công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 15 bị can từ 2-3 tháng, tùy theo mức độ phạm tội.

Khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng (ảnh CA)

Đây là vụ án xảy ra tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cuối tháng 5/2024. Nhóm đối tượng tuổi đời còn khá trẻ từ 16 đến 23 và hầu hết không có nghề nghiệp, phần lớn quê ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam và một số địa phương của thành phố Đà Nẵng.

Theo điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, các nhóm đối tượng đã kết nối và khiêu khích hẹn gặp mặt đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra lúc rạng sáng 26/5 tại địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Các đối tượng sử dụng dao phóng lợn và vỏ chai bia hỗn chiến gây thương tích cho một số đối tượng cùng tham gia gây rối, trong đó có trường hợp bị 6% thương tích.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã có những hành vi bất chấp pháp luật, gây bất an cho người dân, cần phải có biện pháp mạnh để răn đe nghiêm khắc.

Tạm giữ một số phương tiện mà các đối tượng sử dụng khi đi gây rối

Cơ quan công an cũng cho biết, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng diễn ra ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây cũng đáng báo động.

Qua theo dõi, hầu hết các nhóm đối tượng chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, chưa nhận thức được đầy đủ về pháp luật, học theo các trào lưu trên mạng xã hội, bị kích động bởi các trò chơi điện tử bạo lực dẫn đến vi phạm pháp luật mà không nghĩ rằng mình trở thành đối tượng bị pháp luật xử lý. Trong khi đó, nhiều trường hợp thiếu sự quan tâm, buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong thời gian đến, lực lượng Công an quận Liên Chiểu tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.