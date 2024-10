ĐBQH: Cân nhắc quy định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia

Về quy định sàn giao dịch dữ liệu, đại biểu Trần Thị Vân cho rằng, đây là một bước tiến mới tạo đòn bẩy cho nền kinh tế số tại Việt Nam. Sàn giao dịch dữ liệu ra đời không chỉ giúp các hoạt động liên quan đến dữ liệu minh bạch, an toàn, mà còn đảm bảo tính hợp pháp. Điều này tạo ra một môi trường tin cậy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, đặc thù, khó tránh khỏi các nguy cơ về an ninh mạng, tấn công mã hóa dữ liệu, đánh cắp, chỉnh sửa dữ liệu và lộ lọt dữ liệu. “Do đó, để có sự quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn, tôi đề nghị cân nhắc áp dụng thí điểm về Sàn giao dịch dữ liệu, để có những đánh giá cụ thể trước khi luật hoá” – đại biểu kiến nghị.

Cũng nói về quy định này, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị nên quy định mang tính nguyên tắc trong luật, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể vì đây là vấn đề mới, cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm quốc tế để quy định đảm bảo phù hợp, khả thi.