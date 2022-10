Đà Nẵng: Diễn biến mới vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím

Trước đó, vào trưa 6/10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh tiểu học chân tay bầm tím sau khi đi học về. Qua xác minh, đây là cháu H. đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Cháu H. bầm tím chân tay sau khi từ trường về.

Chiều 6/10, UBND phường Thọ Quang đã có cuộc làm việc với các bên liên quan, đưa ra nguyên nhân của vụ việc là do trong lúc kèm học buổi trưa, một bạn dùng thước đánh khiến cháu H. bị bầm tím ở tay chân.

Tuy nhiên, sau khi ký biên bản làm việc giữa các bên liên quan, phụ huynh của 2 em học sinh cho biết, không thấy thuyết phục với kết luận của cơ quan chức năng.

Theo chị H.T. A (mẹ của học sinh được cho là cầm thước kẻ đánh bạn) nhìn vết bầm tím ở chân của cháu H., chị không tin là con mình có thể đánh bạn đến mức để lại dấu vết như thế.

Trong khi đó, chị H.N.T.H (mẹ học sinh H. bị đánh) dù ký vào biên bản làm việc, nhưng vẫn ấm ức, không thỏa mãn với kết luận trên của cơ quan chức năng vào chiều ngày 6/10.

Phụ huynh em học sinh bị đánh nêu những thắc mắc lên mạng xã hội sáng 7/10.

Sáng ngày 7/10, chị H.N.T.H tiếp tục đăng một status trên nhóm "Mẹ và Bé- Đà Nẵng" với những thắc mắc: kết luận con tôi do bị bạn đánh vậy bằng chứng và chứng cứ đâu đồng chí khẳng định vết thương do bạn gây ra? Nếu như vết thương của con tôi do bạn gây ra thì lúc đó giáo viên chủ nhiệm đang ở đâu và làm gì khi con tôi la khóc? Tại sao cô giáo lại giao nhiệm vụ cho một đứa trẻ dạy kèm con tôi và để bạn đánh con tôi? Hay cô bịa chuyện ra để biện minh cho hành vi của mình?...

Ngày 8/10, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu nhà trường dừng không cho giáo viên chủ nhiệm liên quan đến sự việc đứng lớp, phân công giáo viên dạy thế trong thời gian kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cô giáo và cá nhân có liên quan.

“Quan điểm của Sở là không bao che, không bảo vệ cho sai phạm (nếu có), dù cô giáo có đánh học sinh hay để học sinh khác đánh thì cũng không tránh khỏi trách nhiệm quản lý lớp, quản lý học sinh của cô giáo chủ nhiệm", đại diện Sở GD & ĐT Đà Nẵng khẳng định.

Hiện Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc điều tra , làm rõ vụ việc.