Cận cảnh đục tường chữa cháy quán karaoke tại Đà Nẵng

Vụ cháy xảy ra vào trưa 4/10, tại quán karaoke AVIV trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo thông tin ban đầu, nhân viên phát hiện phòng hát tại tầng 4 của quán có lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. Nhận được tin báo, 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sỹ đã được điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã phải tiếp cận từ phía bên ngoài bằng xe thang. Lực lượng chữa cháy dùng xe thang đục mặt dựng alu đặt bảng quảng cáo ở phía trước quán để phun nước từ bên ngoài vào. Phương án đục tường để thoát khói và khống chế đám cháy được đưa ra. Lực lượng chức năng tìm cách thoát khói ra bên ngoài, khống chế ngọn lửa, đồng thời làm mát toàn bộ khu vực xảy ra cháy. Do quán karaoke có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, lại trong không gian kín nên khói tỏa ra nghi ngút, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Cảnh sát PCCC đã đục tường tầng 3, tầng 4 của tòa nhà để thoát khói. Một nhóm cán bộ chiến sỹ tiếp cận dập lửa theo hướng cầu thang bộ. Quản lý quán karaoke cho biết, quán đang trong quá trình sửa chữa để hoạt động trở lại thì xảy ra cháy. Theo nhận định của các nhân chứng, nguyên nhân cháy có thể là do vật liệu cách âm bén lửa hàn hoặc do thợ thi công bất cẩn vứt tàn thuốc trong quá trình thi công, sửa chữa. Tại vị trí xảy ra đám cháy, lửa thiêu trụi nhiều trang thiết bị bên trong một phòng hát karaoke. Rất may thời điểm này trong quán vẫn chưa có khách hát nên không có thiệt hại về người. Sau gần một giờ, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Mặt tiền quán karaoke thủng lỗ chỗ sau khi đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. >>>Mời độc giả xem thêm video 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội (Nguồn: VTV24)

