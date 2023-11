Đà Nẵng: Cặp vợ chồng trẻ lập Facebook ảo lừa tiền từ thiện

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Quyên (25 tuổi) và chồng là Nguyễn Linh Đoan (29 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi “sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện”.

Vợ chồng Phạm Thị Quyên bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, vợ chồng Quyên lập các tài khoản Facebook ảo. Sau đó, cả hai tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép về, thêm nội dung các số tài khoản ngân hàng cá nhân của mình rồi đăng tải lên các hội nhóm Facebook để nhận tiền quyên góp của các nhà hảo tâm .

Tổng số tiền Quyên và Đoan đã chiếm đoạt là hơn 91 triệu đồng. Số tiền này cả hai sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà xác định, hành vi của Phan Thị Quyên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng với việc khởi tố bị can, công an cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Quyên để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.

Riêng Nguyễn Linh Đoan do đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên công an kêu gọi sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

