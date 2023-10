Bên trong Thẩm mỹ viện dùng “bác sĩ trình độ THPT” nâng ngực cho khách

Ngày 25/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường quận Thanh Khê vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Thẩm mỹ ID Korea ở số 265-267 đường Hùng Vương. Cơ sở hoạt động theo giấy phép kinh doanh do UBND quận Thanh Khê cấp ngày 22/5/2023, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ phun thêu xăm thẩm mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy định, không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại. Cơ sở chỉ trang bị thùng rác thông thường không có nắp đậy; không bố trí khu vực để thùng rác y tế; rác thải y tế để chung với rác thải thông thường. Đồng thời, công an cũng phát hiện bác sĩ của cơ sở là bà L.T.H (SN 1999, trú Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện dịch vụ “nâng ngực” cho một khách hàng trong khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Bà H. cho biết mình mới chỉ tốt nghiệp THPT, chưa từng được đào tạo chuyên môn, không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà H. được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu là “bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng”. Công an xác định thêm, trước khi thực hiện phẫu thuật, bà H. cũng khám sức khỏe, lấy máu của khách hàng để xét nghiệm, nhưng sau đó đều cho vào thùng rác trên tầng 3 của cơ sở. Số máu này không được bảo quản, rơi vãi ra xung quanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nguy hiểm. Theo Cơ quan Công an, cơ sở thẩm mỹ ID Korea hoạt động kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật gồm nâng ngực, nâng mũi, dùng máy can thiệp, tiêm filler, botox và các dược chất khác… vào cơ thể của khách, nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế TP Đà Nẵng theo quy định… Trước đó, vào giữa tháng 8/2023, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê cũng kiểm tra và phát hiện cơ sở Thẩm mỹ Kangzin để nhân viên lao công dọn dẹp vệ sinh làm phẫu thuật căng da mặt cho khách. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện (Nguồn: THDT):

Ngày 25/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường quận Thanh Khê vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Thẩm mỹ ID Korea ở số 265-267 đường Hùng Vương. Cơ sở hoạt động theo giấy phép kinh doanh do UBND quận Thanh Khê cấp ngày 22/5/2023, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ phun thêu xăm thẩm mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy định, không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại. Cơ sở chỉ trang bị thùng rác thông thường không có nắp đậy; không bố trí khu vực để thùng rác y tế; rác thải y tế để chung với rác thải thông thường. Đồng thời, công an cũng phát hiện bác sĩ của cơ sở là bà L.T.H (SN 1999, trú Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện dịch vụ “nâng ngực” cho một khách hàng trong khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Bà H. cho biết mình mới chỉ tốt nghiệp THPT, chưa từng được đào tạo chuyên môn, không có bất kỳ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà H. được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu là “ bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng ”. Công an xác định thêm, trước khi thực hiện phẫu thuật, bà H. cũng khám sức khỏe, lấy máu của khách hàng để xét nghiệm, nhưng sau đó đều cho vào thùng rác trên tầng 3 của cơ sở. Số máu này không được bảo quản, rơi vãi ra xung quanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nguy hiểm. Theo Cơ quan Công an, cơ sở thẩm mỹ ID Korea hoạt động kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật gồm nâng ngực, nâng mũi, dùng máy can thiệp, tiêm filler, botox và các dược chất khác… vào cơ thể của khách, nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế TP Đà Nẵng theo quy định… Trước đó, vào giữa tháng 8/2023, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê cũng kiểm tra và phát hiện cơ sở Thẩm mỹ Kangzin để nhân viên lao công dọn dẹp vệ sinh làm phẫu thuật căng da mặt cho khách. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện (Nguồn: THDT):