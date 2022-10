Đà Lạt: Ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong

Tối ngày 13/10, một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) khi một ô tô bị mất lái, lao xuống hồ khiến 2 người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, ông Phạm Hồng H. (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang), điều khiển ô-tô 7 chỗ, chở theo ông Nguyễn Viết Th. (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đ. (sinh năm 1969) và anh Thái Chí Nh. (khoảng 27 đến 30 tuổi), từ tỉnh An Giang lên thành phố Đà Lạt.

Lực lượng chức năng tổ chức trục vớt chiếc xe gặp nạn.

Khi vừa qua khỏi bùng binh cầu Ông Đạo để ra đường Trần Quốc Toản, chiếc xe bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương. Hai người kịp thoát ra ngoài; 2 người còn lại chìm theo xe. Vị trí ô tô gặp nạn cách bờ hồ khoảng 10m.

Sau khi xe rơi xuống hồ, vợ chồng ông Th. đã mở cửa sau của xe, bơi được vào bờ. Riêng ông H. và anh Nh. cùng chiếc xe chìm xuống lòng hồ Xuân Hương.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an TP Đà Lạt, chính quyền địa phương nhanh chóng điều xe chuyên dụng cùng hàng chục người trục vớt chiếc xe gặp nạn .

Khoảng 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đưa chiếc ô tô Fortuner loại 7 chỗ lao xuống Hồ Xuân Hương lên bờ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.