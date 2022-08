Quảng Nam: Hé lộ ông chủ Cty Indochina Hội An Beach Villas xây trái phép

Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas vừa bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính số tiền 130 triệu đồng trong lĩnh vực xây dựng, được thành lập từ tháng 7/2008.



Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đức Minh Tâm làm đại diện, đóng trụ sở tại khối 1, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty này đăng ký hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ngoài những thông tin trên, các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp này dường như không được báo chí nhắc đến.

Dự án Khu nghỉ mát Malibu nằm tai mặt tiền tuyến đường du lịch biển Đà Nẵng - Hội An. (Ảnh: Lưu Bang).

Trước đó, Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt vì đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án Khu nghỉ mát Malibu Hội An (tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, dự án đã xây dựng các hạng mục công trình như bể xử lý nước thải, trạm điện,… khi chưa được cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ này.

Được biết, các công trình không có giấy phép xây dựng này chỉ là các công trình phụ trợ nhỏ của dự án. Còn lại, các hạng mục công trình chính được xây dựng cơ bản đúng theo Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Quảng Nam cấp trước đó.