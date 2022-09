Đà Nẵng: Siêu dự án “Vầng trăng khuyết” của Vũ "Nhôm" giờ ra sao?

Năm 2008, Dự án Sunrise Bay hay còn gọi là Khu Đô thị mới Quốc tế Đa Phước được giới thiệu như một siêu dự án bất động sản lấn biển tại Đà Nẵng, mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất của thành phố. Nhìn trên cao xuống dự án tựa như vầng trăng khuyết nên ngay từ ban đầu đã được gọi với tên mỹ miều - dự án " Vầng trăng khuyết". Từng được kỳ vọng là khu đô thị sang trọng bậc nhất Đà thành, sau gần 15 năm triển khai, đến nay, dự án vẫn trong cảnh "đắp chiếu". Đây cũng là dự án khiến một loạt cựu lãnh đạo Đà Nẵng vướng vòng lao lý. Nhiều hạng mục của dự án xây dựng dang dở thì tạm dừng, xung quanh cỏ mọc um tùm. "Vầng trăng khuyết" giờ trở thành siêu dự án bỏ hoang. Những dãy nhà xuống cấp trầm trọng khi chủ đầu tư tạm dừng thi công. Dự án vẫn lay lắt vật lộn với thời gian mà chưa biết đến khi nào hoàn thành. Cảnh hoang tàn nơi dự án nghìn tỷ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Còn nhớ, vào năm 2008 khi dự án mới bắt đầu khởi công xây dựng, đây được xem là dự án khu đô thị lớn nhất và mang tham vọng nâng tầm đô thị của Đà Nẵng khi đó. Dự án được tọa lạc ngay tại vị trí “đắc địa” của TP. Đà Nẵng, trải dài từ phía Tây cầu Thuận Phước đến ngã ba Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành. Từng là niềm tự hào về giấc mơ đô thị lấn biển của người dân Đà Nẵng, "Vầng trăng khuyết" giờ chỉ còn là nỗi thất vọng. Trong hơn một thập niên qua, lịch sử hình thành và phát triển của siêu đô thị này có không ít tình tiết ly kỳ. Từng đổi chủ nhiều lần, tuy nhiên, chủ nhân nổi tiếng nhất của dự án lại gắn liền với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Ban đầu, tức vào năm 2007-2008, đây chỉ thuần túy là dự án FDI do nhà đầu tư Hàn Quốc đăng ký đầu tư. Thế nhưng kể từ 2011 trở đi, số phận của dự án gắn liền với không chỉ nhà đầu tư Hàn Quốc mà còn có Công ty cổ phần Xây dựng 79 và Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79, các doanh nghiệp đều do Vũ “nhôm” nắm quyền hoặc chi phối. Vầng trăng khuyết từng được mệnh danh là dự án FDI lớn nhất được đầu tư vào Đà Nẵng đã chính thức được "Việt hóa". Tháng 3/2017, chính quyền Đà Nẵng đã dừng thi công khu căn hộ, biệt thự ven biển trong dự án này do thi công khi chưa có đánh giá tác động môi trường. Khu đô thị này sau đó được xây dựng trở lại nhưng tiếp tục dính đến hàng loạt sai phạm khác. Quá trình chuyển nhượng, mua bán dự án này đã khiến nhiều cựu lãnh đạo Đà Nẵng vướng vòng lao lý. Từng được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại và tỏa sáng bên bờ biển Đà Nẵng, nhưng xem ra Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước khó có cơ hội làm tròn sứ mệnh.

