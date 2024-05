Lâm Đồng: Lãnh án 9 năm tù vì vào trụ sở chém công an

Ngày 16/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Bảo (28 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) về tội “Giết người”.



Theo cáo trạng, vào tháng 2/2022, gia đình bị cáo Lê Thanh Bảo có bán một mảnh vườn với diện tích khoảng 5.400 m2 cho bà Cao Thị Lệ D. và ông Hà Quang Đ. cùng ngụ tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), với giá 7,5 tỷ đồng. Sau khi 2 bên thống nhất, gia đình bà D. đã đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng và thỏa thuận khi nào xong thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trả hết 3 tỷ đồng còn lại cho gia đình Bảo. Trong thỏa thuận, gia đình bà D. chịu trách nhiệm và chi phí sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên do trục trặc về thủ tục nên sau hơn 1 năm mua đất, gia đình bà D. chưa xong thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả tiền hết số tiền còn lại, nên Lê Thanh Bảo cho rằng bà D. cố tình lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ của gia đình mình. Để đòi tiền, chiều 20/8/2023, Bảo đã cầm theo dao đi đến nhà anh mình là Lê Thanh T. để hỏi địa chỉ nhà bà D. nhưng không được. Sau đó, Bảo tiếp tục cầm dao đến trụ sở Công an thị trấn Lộc Thắng, với mục đích yêu cầu cơ quan công an giải quyết.

Lê Thanh Bảo tại phiên tòa

Tại đây, mặc dù đã được cán bộ công an giải thích nhưng Bảo không đồng ý và đã đuổi chém các cán bộ công an trong trụ sở. Trong quá trình đuổi chém Bảo đã dùng dao chém 2 nhát vào vùng đầu Trung úy Lê Minh Tuấn, cán bộ Công an thị trấn Lộc Thắng gây ra thương tích 3%. Sau khi gây án Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ. Hành vi của Lê Thanh Bảo đã cấu thành tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Lê Thanh Bảo đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cửa mình; đồng thời, thể hiện sự ăn năn, hối cải và gửi lời xin lỗi đến cá nhân Trung úy Lê Minh Tuấn và Công an thị trấn Lộc Thắng. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Bảo thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác; đồng thời, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cao Lê Thanh Bảo 9 năm tù về tội “Giết người”.