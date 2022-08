Đã bắt được kẻ giết người ở Yên Bái rồi trốn lên Lào Cai

Ngày 6/8, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ thành công đối tượng giết người ở Yên Bái và bỏ trốn lên Lào Cai.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/8, tại khu vực bờ sông thuộc thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, anh Cù Xuân Nam (SN 1988, trú tại thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên) bị Vũ Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên) dùng dao nhọn đâm trọng thương dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng Vũ Văn Hùng và tang vật vụ án.

Nhận được thông tin phối hợp của Công an huyện Văn Yên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tỉnh Yên Bái, Công an huyện Bảo Thắng triển khai lực lượng phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra, tại các tuyến đường và khu vực giáp ranh.

Đến khoảng 22h30, tại khu vực nút giao Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Hùng (đối tượng nghi vấn giết người bỏ trốn), kiểm tra trên người đối tượng có 1 con dao nhọn (nghi là hung khí giết người).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ Văn Hùng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên Hùng đã dùng dao nhọn đâm vào người của anh Cù Xuân Nam. Sau khi thấy anh Nam gục xuống, Hùng đã bắt xe khách từ Yên Bái lên Lào Cai nhằm bỏ trốn.

Khi đi đến nút xuống Cao Tốc, thuộc xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng thì lực lượng Công an bắt giữ. Công an huyện Bảo Thắng đã tiến hành bàn giao đối tượng Vũ Văn Hùng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra, làm rõ.