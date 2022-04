Cựu Tư lệnh CS biển cùng 4 tướng lĩnh bị khởi tố tội tham ô

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 13/4, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với: Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng - nguyên Phó Tư lệnh; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - nguyên Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Nguyễn Văn Hưng - nguyên Phó Tư lệnh; Thượng tá Bùi Văn Hòe - Phó trưởng Phòng Tài chính về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Văn Sơn - Trung tướng, nguyên Tư lệnh và bị can Hoàng Văn Đồng - Trung tướng, nguyên Chính ủy.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - cựu Tư lệnh Cảnh sát biển.

Bộ Quốc phòng cho biết, việc này chấp hành chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án "Tham ô tài sản" liên quan đến sai phạm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cùng ngày, CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng (trước đó, Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng bị CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự).

Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện kiểm sát quân sự Trung ương phê chuẩn.

Trước đó, tại phiên họp ngày 1/10/2021, Ban Bí thư đã kết luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Hoàng Văn Đồng; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết.

Ban Bí thư kết luận, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Sơn cũng phải chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm .

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng.

Hồi tháng 10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Quyết định 1784/QĐ-TTg, Thủ tướng cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu cũng bị cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thiếu tướng Trần Văn Nam bị cách chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng bị cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết bị cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng bị xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng bị xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng: