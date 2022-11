Cựu Đội trưởng, đội phó Công an Vũ Thư bị bắt: “Dùng nhục hình” thế nào?

Ngày 11/11, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSND tối cao) cho biết, , đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Phạm Quang Hùng - nguyên Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Trịnh Thanh Hùng, nguyên Phó Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Cán bộ Công an huyện Vũ Thư.

Hai bị can bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, cả hai người nói trên đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Người đàn ông bị tạm giữ đa bị dùng nhục hình dẫn đến cái chết bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư.

Thông tin sự việc, đầu năm 2022, Bùi Văn B. (SN 1974, trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư) bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm"

Khoảng cuối tháng 1/2022 đến đầu tháng 2/2022, Phạm Quang Hùng - Đội trưởng và Trịnh Thanh Hùng - Phó Đội trưởng Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Cán bộ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã nhiều lần đưa người bị tạm giam Bùi Văn Bích lên ghế thẩm vấn, khoá tay chân lại, để tại sân tắm nắng buồng tạm giam số 6, Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, trong thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết rét và rét đậm.

Hậu quả khiến Bùi Văn Bích bị viêm phổi phế quản nặng dẫn đến suy hô hấp, dẫn đến tử vong vào ngày 20/2/2022.

Trước đó, bà B.T.L (44 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình) có đơn tố giác đến các cơ quan tố tụng Trung ương và tỉnh Thái Bình về việc chồng bà là ông Bùi Văn B. đang bị Công an huyện Vũ Thư tạm giữ thì chết bất thường.

Theo đơn tố giác, trưa 19/9/2021, một số người tự xưng là cán bộ Công an huyện Vũ Thư đến nhà yêu cầu vợ chồng bà đến trụ sở công an huyện làm việc liên quan nghi vấn ông B. có dấu hiệu phạm tội môi giới mại dâm.

Sau buổi làm việc, ông B. tiếp tục bị giữ lại để phục vụ điều tra, bà L. được trở về nhà. Kể từ đó đến tháng 2/2022, gia đình bà L. nhiều lần đề nghị được thăm nhưng Công an H.Vũ Thư từ chối với lý do đang trong giai đoạn điều tra.

Đến tối 20/2, gia đình bà L. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an huyện Vũ Thư, thông báo về việc ông B. bỏ ăn, ngất xỉu và đã được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cấp cứu. Khi gia đình bà L. đến bệnh viện thì thấy chồng mình đã chết, trên người có rất nhiều vết thương, bầm tím…Bà L. được các bác sĩ của bệnh viện cho biết bệnh nhân chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Nhiều tháng sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Vũ Thư không có bất cứ thông báo chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B. nên gia đình bà L. đã làm đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông B. Xác định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý đơn và vào cuộc điều tra.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

