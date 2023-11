Cựu Chủ tịch Khánh Hòa sai phạm thế nào tại dự án Mường Thanh Viễn Triều?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có có kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 8 bị can là cựu lãnh đạo, cựu quan chức tỉnh này về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại dự án khách sạn - căn hộ cao cấp Oceanus tại TP Nha Trang (Mường Thanh Viễn Triều).



Chuyển dự án cho Mường Thanh

Theo kết luận điều tra, khu đất Bãi Dương (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Nha Trang) trước đây là nhà nghỉ Tỉnh ủy Khánh Hòa, có diện tích 22.340m. Năm 2012, Công ty CP Đầu tư Thiên Triều (Hà Nội) xin đầu tư dự án khu phức hợp Thiên Triều nhằm xây dựng khu khách sạn, căn hộ cao cấp.

Ngày 31/8/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu phức hợp Thiên Triều, trong đó nhận xét "hồ sơ dự án khu phức hợp Thiên Triều chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư", trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS nay là Mường Thanh Viễn Triều

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều, tên dự án "Khu phức hợp Thiên Triều", mục tiêu xây dựng khu khách sạn, căn hộ cao cấp khang trang, trung tâm thương mại nhiều tiện nghi trên diện tích hơn 22.000m2.

Tháng 9/2014, Công ty CP Đầu tư Thiên Triều do ông Nguyễn San Miên Nhuận làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật có văn bản xin chuyển dự án trên sang cho Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang cũng do người này làm Chủ tịch HĐQT.

Ngày 12/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 cho dự án khu phức hợp Thiên Triều, trong đó nêu "hồ sơ năng lực tài chính của chủ đầu tư cũ và mới vẫn chưa thấy giải trình, tuy nhiên chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép thực hiện hợp đồng BT và Sở Tài chính vẫn thống nhất cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh", đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Khánh Hòa sau đó điều chỉnh, thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều sang Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang, đổi tên dự án thành "Khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS".

Cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, tên dự án sau này được đặt là Mường Thanh Viễn Triều.

5 sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều

Kết luận điều tra chỉ rõ 5 sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều.

Cụ thể, sai phạm trong cấp phép đầu tư. Năm 2011, Khánh Hòa xin Thủ tướng cho phép thực hiện một số dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), trong đó có dự án đường Lý Thái Tổ - N2 (huyện Cam Lâm) và xin được chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định dự án trên không thuộc trường hợp được chỉ định nhà đầu tư, đề nghị Khánh Hòa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp thu xếp được quỹ đất để tạo nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Ngày 21/7/2011, Thủ tướng có văn bản đồng ý cho Khánh Hòa triển khai dự án đường Lý Thái Tổ theo hình thức BT. Tỉnh bố trí quỹ đất phù hợp cho nhà đầu tư để lập dự án kinh doanh, khai thác, thu hồi vốn đầu tư dự án BT theo quy định pháp luật.

Tháng 8/2012, ông Nguyễn Chiến Thắng khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kết luận giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện Khu phức hợp Thiên Triều với diện tích 22.340m2 đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, trên cơ sở giá đất do các ngành chức năng của tỉnh tham mưu, đề xuất mà không đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ định thầu cho Công ty CP Đầu tư Thiên Triều là không đúng chỉ đạo của Thủ tướng và quy định pháp luật. Sau đó, Công ty CP Đầu tư Thiên Triều không triển khai dự án, mà chuyển dự án cho Công ty Viễn Triều và được tỉnh chấp thuận.

Thứ 2 sai phạm trong phê duyệt quy hoạch khi UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận phương án kiến trúc, phê duyệt cho dự án OCEANUS xây dựng 47 tầng là không đúng quy hoạch chung xây dựng TP Nha Trang được Thủ tướng phê duyệt. Sau đó, dự án này đã được điều chỉnh còn 40 tầng.

Thứ ba, sai phạm trong công tác giao đất. UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Không chỉ vậy việc thu hồi đất từ Công ty CP Đầu tư Thiên Triều giao cho Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang mà không đấu giá đất là vi phạm Luật Đất đai và không đúng đối tượng vì 2 công ty là 2 pháp nhân độc lập.

Thứ tư, sai phạm trong xác định giá đất. Việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa và đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất là không đúng quy định. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường), số tiền Nhà nước bị thất thoát tại thời điểm 21/10/2015 là hơn 5,65 tỷ đồng.

Thứ năm, sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang trong khi doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất hơn 11,2 tỷ đồng là vi phạm Luật Đất đai.

Kết luận điều tra xác định, bị can Nguyễn Chiến Thắng với tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chỉ đạo thực hiện việc chỉ định nhà đầu tư mà không tổ chức đấu thầu, giao đất cho nhà đầu tư trái pháp luật.

Bị can Đào Công Thiên đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật. Bị can Võ Tấn Thái ký các văn bản tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trái pháp luật. 6 bị can còn lại chịu trách nhiệm trong việc xác định giá đất không đúng quy định pháp luật.

Tất cả 9 bị can đã vi phạm vào tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Khoản 3, Điều 219 BLHS.

Trong số 9 bị can nêu trên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng; cựu Phó Chủ tịch Đào Công Thiên; cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, Sở TN&MT Võ Tấn Thái đã hai lần bị xét xử với hai bản án đã có hiệu lực pháp luật. Ba bị can này cũng vừa bị đề nghị truy tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư, đến nay tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ tư.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có 8 bị can khác là cựu Phó Chủ tịch Đào Công Thiên; cựu Giám đốc Sở KH-ĐT, Sở TN&MT Võ Tấn Thái; cựu Phó giám đốc Sở TN&MT Vũ Xuân Thiềng, Trần Quang Bửu; cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tâm; cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Văn Nhựt; cựu Phó Cục trưởng Cục thuế Trần Sỹ Quân và cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ai “bảo kê” khách sạn Mường Thanh thách thức chính quyền?