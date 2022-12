Cùng thiếu tướng Bùi Bé Tư…những Giám đốc Công an nào bị kỷ luật?

Mới đây, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Bé Tư, thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng. Theo Ban Bí thư, ông Bùi Bé Tư trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Bộ Công an và quy chế làm việc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Bùi Bé Tư cũng chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều đơn vị của Công an tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dẫn đến bỏ lọt tội phạm, trong quản lý các đối tượng, trong công tác tổ chức cán bộ; một số cấp ủy và nhiều lãnh đạo, cán bộ cấp dưới bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố, điều tra. Vi phạm của ông Bùi Bé Tư đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an. Trước đó, tại kỳ họp thứ 22 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận tại Kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiều cá nhân. Đáng chú ý, trong đó Đại tá Lâm Thành Sol, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Lâm Thành Sol sinh năm 1971, quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ. Tháng 7/2018, Đại tá Lâm Thành Sol được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 20/11/2021, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đại tá Lâm Minh Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đại tá Lâm Minh Hồng được Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An vào tháng 6/2020. Trước đó, Đại tá Lâm Minh Hồng là Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 27/8/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra nhiều cán bộ, cựu cán công an khác tại An Giang cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Cụ thể, Đại tá Bùi Bé Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Lê Văn Tiền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Nguyễn Tấn Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật khiển trách. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

