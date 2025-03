Hot face sao Việt: Ý Nhi được khen nhuận sắc sau “dao kéo“

Tin tức sao Việt 27/3: Hoa hậu Ý Nhi được nhiều người khen thăng hạng ở họp báo chiều 26/3, trước đó người đẹp từng thừa nhận đã sửa mũi, nâng ngực, mở góc mắt. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi Minh Hà lên đồ như quý cô, sắc vóc xinh đẹp, sang trọng ai cũng trầm trồ. Ảnh: FB Minh HàCa sĩ Phạm Quỳnh Anh đặt chân đến khu nghỉ dưỡng sang chảnh mà cô ví như: "Bức tranh tuyệt tác của Việt Nam". Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Diễn viên Trương Ngọc Ánh khoe được một người đàn ông hôn ở sân bay kèm chú thích: "Đón anh - người em rất trân quý và ngưỡng mộ". Đây là nhà sản xuất cô sẽ hợp tác trong dự án mới. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh Ca sĩ Vũ Cát Tường thưởng thức cơm nhà. Ảnh: FB Vũ Cát Tường Thúy Ngân chú thích bộ ảnh chụp cùng người yêu tin đồn Võ Cảnh ở sân ga metro: "Một buổi chiều, chúng ta đi từ ga này đến ga khác. Điều thú vị là chúng ta lạc nhau ở một sân ga nhưng lại bắt gặp nhau ở trạm kế tiếp". Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân Ca sĩ Mỹ Tâm tự hào trình diễn trong chương trình kỷ niệm 50 năm giải phóng quê nhà Quảng Nam. Ảnh: FB My Tam Hương Giang khoe đôi chân dài thon khi mặc váy ngắn. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh khoe nhan sắc trong trẻo ở tuổi 19. Ảnh: FB Mai Thảo Linh Diễn viên Bình An dắt "bé yêu" Phương Nga đi dạo phố. Ảnh: FB Nguyễn Bình An

