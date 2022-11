Chân dung 2 giám đốc Công an tỉnh vừa bị kỷ luật

Tại kỳ họp thứ 22 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận tại Kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiều cá nhân. Đáng chú ý, trong đó Đại tá Lâm Thành Sol, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Lâm Thành Sol sinh năm 1971, quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ. Tháng 7/2018, Đại tá Lâm Thành Sol được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 20/11/2021, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đại tá Lâm Minh Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đại tá Lâm Minh Hồng được Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An vào tháng 6/2020. Trước đó, Đại tá Lâm Minh Hồng là Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 27/8/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra nhiều cán bộ, cựu cán công an khác tại An Giang cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Cụ thể, Đại tá Bùi Bé Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Lê Văn Tiền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Nguyễn Tấn Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật khiển trách. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

