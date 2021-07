Cty Việt Mỹ bị tố bán trộm khẩu trang: CA huyện nói có dấu hiệu lừa đảo

Cty Việt Mỹ bị tố xé niêm phong, bán trộm khẩu trang

Theo đơn tố giác tội phạm của ông Dương Đức Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn AMY (gọi tắt là Cty AMY): Do có nhu cầu kinh doanh, sản xuất khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2020, Cty AMY đã thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Mỹ (Cty Việt Mỹ) có trụ sở tại số 160 đường Nguyễn Văn Cừ (thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) do ông N.M.Th. làm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Cty AMY phát hiện diện tích thuê, các hạng mục phục vụ sản xuất, thi công lắp đặt không đúng so với thỏa thuận.

Bên cạnh đó, Cty Việt Mỹ còn bị tố o ép, thu nhiều khoản phí vô lý, thậm chí còn tự ý cắt điện toàn bộ khu vực nhà xưởng mà Cty AMY đã ký kết thuê trước đó khiến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bị đình trệ. Việc này dẫn tới công ty bị vi phạm điều khoản trong hợp đồng với các đối tác về tiến độ giao hàng và bị phạt rất nặng, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và uy tín của Cty AMY.

“Cty Việt Mỹ còn dùng thùng container chắn ngang lối đi lại vào xưởng của Cty AMY, chỉ đạo bảo vệ không cho người của chúng tôi và đối tác tới xưởng” - Tổng Giám đốc Cty AMY - Dương Đức Anh nêu trong đơn.

Khu vực nhà máy sản xuất mà AMY Group thuê của Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Mỹ.

Ông Dương Đức Anh cho biết: "N gày 29/01/2021, chúng tôi phát hiện ông Nguyễn Mạnh Thanh đã cấu kết với vài đối tượng tổ chức bán trộm lượng khẩu trang khá lớn mang nhãn hiệu AMY Mask thuộc sở hữu của Cty AMY đang lưu trữ tại đây.

Chúng tôi đã tổ chức bắt quả tang 01 xe với số lượng là 45 thùng khẩu trang được mua bán bất hợp pháp. Chúng tôi lập tức tiến hành tố giác tội phạm đến Công an Huyện Gia Bình, đồng thời áp tải xe hàng ngay trong đêm về trụ sở công an, giao lại cho cán bộ điều tra.

Công an huyện Gia Bình sau đó đã kiểm tra, niêm phong bên ngoài khu vực xưởng sản xuất đang lưu trữ toàn bộ hàng hóa của công ty chúng tôi. Thời điểm kiểm tra ghi nhận, tình trạng lối cửa thoát hiểm của nhà xưởng (lối thông sang khu vực nhà xưởng và văn phòng của Cty Việt Mỹ) vốn được khoá lại và quây kín bằng vách để chứa máy nén khí và máy lọc khí đã bị phá bỏ, cửa bị cậy tung và đang trong tình trạng mở toang...”

Tổng Giám đốc Cty AMY cho biết, quá trình niêm phong kho xưởng, Công an huyện Gia Bình đã không kiểm đếm hàng hóa theo quy định dẫn đến sự việc khẩu trang mất cắp không được truy cứu đến cùng.

Ngày 14/4/2021, đại diện Cty AMY đã bắt quả tang ông N.M.Th. đã tự ý bán, di dời một lượng khẩu trang khá lớn sở hữu của Cty AMY ra khỏi kho và đã trình báo sự việc ra Công an Huyện Gia Bình. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

"Hiện nay, số lượng khoảng 3.000 thùng khẩu trang lưu trữ tại địa chỉ trên đã gần như mất toàn bộ" - ông Dương Đức Anh cho biết.

Có dấu hiệu lừa đảo

Ngày 30/5/2021, thượng tá Trần Mạnh Hà – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trong đó nêu ra lý do tạm đình chỉ là vì "thời hạn giải quyết đã hết, các bên liên quan không cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra theo yêu cầu của cơ quan điều tra".

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, đại diện Cty AMY khẳng định đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo đúng yêu cầu cho cán bộ điều tra của Công an huyện Gia Bình. Thậm chí, còn sao chụp lại đoạn tin nhắn đã gửi cho cán bộ điều tra tên Lập của Công an huyện Gia Bình về việc đã chuyển tài liệu. Cho rằng Công an Gia Bình đã làm việc không khách quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên Cty AMY đã làm đơn khiếu nại đến Bộ Công an.

Ngày 6/7/2021, làm việc với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thượng tá Nguyễn Đình Phát – Trưởng Công an huyện Gia Bình xác nhận có việc Cty AMY, Long Thành Phú Group tố cáo Cty Việt Mỹ chiếm đoạt tài sản , trộm cắp khẩu trang.



Ông Phát xác nhận có việc khẩu trang bị tuồn bán ra ngoài và cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng liên quan. “Người mua có khai nhận là đã mua khẩu trang từ ông Nguyễn Mạnh Thanh. Tuy nhiên, phía ông Thanh thì phủ nhận điều này” - ông Phát nói.

Bên cạnh đó, Trưởng Công an huyện Gia Bình cũng cho rằng, phía Cty Việt Mỹ của ông Th. có dấu hiệu lừa đảo bằng các hợp đồng cho thuê kho xưởng.

Về phản ánh của Cty AMY cho rằng Công an huyện Gia Bình đã không kiểm đếm hàng hóa khi tiến hành niêm phong, thượng tá Nguyễn Đình Phát cho rằng: Việc niêm phong trên là niêm phong tạm thời, không phải niêm phong tang vật vụ án. Đồng thời khẳng định, đến thời điểm này Công an cũng chưa xác định lô khẩu trang là thuộc tài sản của bên nào.

Đối với phản ánh của Cty AMY về việc doanh nghiệp đã cung cấp tài liệu cho cán bộ Công an Gia Bình, chứ không có việc không cung cấp như quyết định tạm đình chỉ nêu, trung tá Nguyễn Văn Long – Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Gia Bình cho rằng, quy trình làm việc của Công an đã được Viện kiểm sát huyện Gia Bình kết luận.

“Viện kiểm sát là bên thứ 3, các anh cứ sang đó hỏi, có những thông tin trong quá trình điều tra thuộc bí mật không thể cung cấp” - trung tá Nguyễn Văn Long thông tin thêm.

Hiện trường kho xưởng bị cậy phá.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: "Không có quy định niêm phong tạm thời".

Luật sư Tùng khẳng định, t heo quy định, nếu liên quan thì thủ tục niêm phong phải đầy đủ gồm danh sách mục các loại tài sản liên quan cũng như mô tả bằng mắt thường.

"C ác quy định của BLTTHS năm 2015 quy định rất rõ về việc niêm phong. Việc niêm phong xưởng khẩu trang trước mặt chủ sở hữu và có đại diện các thành phần theo quy định của Luật là đang thực hiện việc “tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét” để phục vụ cho việc điều tra, giải quyết tin báo tố giác về hành vi trộm cắp tài sản" - luật sư Tùng cho hay.

