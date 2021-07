Những vụ đổ tường trường học gây xôn xao dư luận

Sập tường trường mầm non Mai Dịch, đè bẹp hàng chục xế hộp: Sáng 8/7/2021, một bức tường ở Trường mầm non Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ đổ sập, đè lên đầu khoảng 12 xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Cổng trường đổ sập khiến một học sinh thiệt mạng tại Đắk Nông: Ngày 30/12/2020, một nhóm học sinh Trường tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đang chơi đùa gần cổng sau của trường thì bất ngờ trụ cổng bị đổ ập xuống khiến em Trần Quang P, lớp 4, bị thương nặng và tử vong. Trường học bị sập lún, 200 trò nhỏ phải di dời đi học nhờ tại Thanh Hóa: Ngày 23/11/2020, khi các em học sinh Trường mầm non Điền Hạ, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) đang nằm ngủ thì phòng học bỗng nhiên sụt lún và sập tường. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều phòng học bị hư hại. Sập tường rào trường tiểu học, đè hàng chục xe của học sinh tại Đồng Nai: Ngày 26/11/2020, bức tường rào dài gần 30m thuộc khu B Trường tiểu học Trần Quốc Toản tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bất ngờ đổ sập đè lên nhiều xe của học sinh. Rất may không có thiệt hại về người. Trường bị sập mái, gần 2.000 học sinh được nghỉ học tại TP.HCM: Tối 31/10/2020, một cơn giông lốc lớn kéo sập toàn bộ mái tôn một dãy nhà gồm 15 phòng học của trường THPT Bình Phú (phường 10, quận 6, TP.HCM). Sự việc trên khiến gần 2000 học sinh phải nghỉ học 2 ngày để nhà trường khắc phục hậu quả. Sập tường rào trước cổng trường tiểu học, 1 học sinh tử vong tại Nghệ An: Ngày 11/9/2020, tại Trường tiểu học Nam Lộc (xã Thượng Tân Lộc, H. Nam Đàn, Nghệ An), một nhóm học sinh lớp 5 ra ngoài cổng trường chơi. Ngay lúc này, bức tường rào của một gia đình cạnh trường bất ngờ đổ ập xuống, đè lên người một học sinh dẫn đến bị thương. Sập tường trường mầm non ở Lào Cai: Rạng sáng 11/9/2020, khoảng 150m3 đất đá bị sạt lở, làm sập hoàn toàn bức tường của một lớp học tại phân hiệu Cửa Cải, Trường Mầm non số 1 thị trấn Nông trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Vụ việc khiến cho một số phòng học bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Ba học sinh tử vong vì sập cổng trường ở Lào Cai: Ngày 7/9/2020, cổng trường ở điểm trường Bản Phung (Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Văn Bàn, Lào Cai) bất ngờ đổ sập khiến ba em học sinh tử vong tại chỗ. Trong đó, có 1 học sinh mầm non và 2 học sinh tiểu học. >>> Mời quý độc giả xem video: Gần 500 học sinh phải thi lại do lộ đề thi. (Nguồn: VTV)









