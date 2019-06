CSGT được trang bị camera gắn ngực khi tuần tra, xử lý vi phạm

Cụ thể trang bị cho tổ tuần tra kiểm soát trên cao tốc, đường thuỷ và một số đơn vị địa phương.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT cho biết: “tiến tới Cục sẽ trang bị camera cho toàn bộ cảnh sát làm nhiệm vụ ngoài đường, để ghi lại hoạt động trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phát hiện hành vi chống người thi hành công vụ”.

"Chúng tôi đang xây dựng quy trình, cách thức sử dụng, đeo như thế nào cho phù hợp khi tuần tra kiểm soát và hy vọng thời gian sớm nhất camera phát huy hiệu quả tốt" - ông Dũng nói.

CSGT Tp Hà Nội sử dụng camera giám sát trong quá trình thực thi nhiệm vụ

Trước đó tháng 7/2016, Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ, Cục hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) cũng bàn giao cho Phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội 6 chiếc camera đeo ngực. Số camera này được phân cho các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên đường.

Việc sử dụng camera giám sát giúp cho việc thực thi nhiệm trở nên đảm bảo hơn.

6 camera giám sát chuyên dụng do Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ, Tổng Cục hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) sản xuất đã được bàn giao cho phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội. Ngày 20 và 21/7, tổ công tác 141 bắt đầu thí điểm camera giám sát cho CSGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chiếc camera nhỏ, gọn có thể quay video, ghi âm, chụp ảnh và hoạt động liên tục trong 4 tiếng đồng hồ. Có màn hình hiển thị, truyền dữ liệu vào máy tính.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, camera sẽ giúp tổ công tác 141 ghi lại những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra hoặc có hành vi chống đối, lăng mạ người thi hành công vụ… Đây là sẽ là căn cứ quan trọng để giúp cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm.

Chiếc camera nhỏ gọn do Bộ công an sản xuất

Các tổ công tác 141 sẽ luân phiên sử dụng 6 camera để đánh giá tính năng, tác dụng, ưu nhược điểm, từ đó Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp sẽ có những điều chỉnh, thiết kế cho phù hợp với thực tiễn làm nhiệm vụ, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Camera giám sát được Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ, Tổng cục hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) nghiên cứu và sáng chế, phù hợp với điều kiện làm việc của các tổ công tác làm nhiệm vụ đặc biệt. Giá thành giảm một nửa so với camera nhập ngoại.