CSGT đứng nhìn cô gái bị đâm chết tạm thời không được ra chốt

Trưa nay 3/4, trao đổi với PV, Trung tá Trần Anh Tuấn - Đội trưởng đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh (Phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Bình) co biết, liên quan đến vụ việctrên đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) sau khi xảy ra vụ việc vị cán bộ CSGT xuất hiện trong đoạn clip được người dân quay, chia sẻ lên mạng xã hội cho rằng chỉ đứng nhìn cô gái bị đâm và không có hành động can ngăn được yêu cầu về cơ quan viết bản tường trình lại toàn bộ vụ việc.