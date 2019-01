Đọc gì hôm nay 3/1: Cô gái đâm người yêu suýt chết vì bị ép phá thai

4. Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc đã đến công an trình diện

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 22h30p ngày (2/1), tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987) trú tại Thạnh Đức (Bến Lức, Long An) điều khiển xe container gây tai nạn thảm khốc vào chiều 2/1/2019 tại ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức tỉnh Long An) đã đến trình diện công an.