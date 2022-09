CSGT đánh người ở Sóc Trăng: Quy tắc ứng xử CAND quy định thế nào?

Quy định về quy tắc ứng xử của CAND



Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ Trưởng Bộ Công an về Quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân nêu rõ về nguyên tắc ứng xử, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệnh Công an nhân dân; Tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; Phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống Công an nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong khi thi hành nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức nghề nghiệp có liên quan.

Hành vi đánh hai thanh niên của một số cán bộ, chiến sĩ là vi phạm quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Trong 10 quy định tại điều 4 về quy tắc ứng xử chung nêu rõ: Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân. Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân…

Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy trình công tác. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tại điều 6, ứng xử với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép; gắn bó mật thiết với Nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn...

Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân...Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tự nguyện, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại Điều 7. Ứng xử với người vi phạm pháp luật: “Khi tiếp xúc với người vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; có thái độ ứng xử đúng mực, không có lời nói, hành vi xúc phạm, phân biệt đối với người vi phạm”.

Có biểu hiện vi phạm pháp luật

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hành vi trên của một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu có biểu hiện vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ, xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, những gì đã diễn ra trong clip cho thấy 3 người mặc sắc phục cảnh sát nhân dân đã đánh đập rất tàn nhẫn với 2 thanh niên đi xe máy và điều đặc biệt khi bị đánh đập 2 thanh niên không có hành vi chống đối gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ. Nếu 2 thanh niên này hoặc người giám hộ, đại diện có đơn đề nghị xem xét xử lý hình sự cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ, và tiến hành giám định thương tích.

Hành vi của 3 người mặc sắc phục này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, bởi vậy dù thương tính dưới 11% nhưng hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, với người này về tội “ Cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ LHS 2015.

Thông cáo báo chí của Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin về vụ việc trên nêu rõ, khoảng 15h ngày 25/9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Sene ĐolTa trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn thuộc khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu), Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter 150 cm3 chở theo một thanh niên chạy ngược chiều, nghi vấn sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn tham gia giao thông.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, chèn ép xe của Tổ tuần tra, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường gần 30km, qua các tuyến đường Nam Sông Hậu (Xẻo Me) - Lê Lai - Trưng Nhị - 30/4 - Huyện lộ 43 - Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải). Khi đến địa bàn thuộc ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải mới dừng được phương tiện.

Lúc này, một số cán bộ trong Tổ tuần tra không kiềm chế được nóng giận, đã có hành vi sử dụng bạo lực (dùng tay, chân, gậy nhựa điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm đánh 0 thanh niên như trong video clip), sau đó, đưa người và phương tiện về trụ sở Công an thị xã.

Qua làm việc, người điều khiển xe đã thừa nhận các hành vi vi phạm gồm các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; người chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm3.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ có liên quan trong Tổ tuần tra, để xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm trên quan điểm không bao che sai phạm.

