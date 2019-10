CSGT bị giáng cấp vì “đứng nhìn” cô gái bị đâm chết

(Kiến Thức) - Lúc cô gái bị đâm chết, người dân đã quay lại clip với hình ảnh một CSGT tay cầm gậy đứng gần đấy không can ngăn mà chỉ "đứng nhìn" vì vậy, Công an Ninh Bình đã kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm đối với trung tá CSGT này.

Ngày 10/10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm với trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác tại Đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh, Phòng CSGT Cô ng an tỉnh Ninh Bình do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.

Sau khi sự việc xảy ra Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu trung tá Nguyễn Chí Kiều viết báo cáo tường trình sự việc. Căn cứ vào kết quả điều tra, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều.

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng ra quyết định giáng cấp hàm từ trung tá xuống đại úy và hạ 2 bậc lương từ 7,4 xuống 6,2 vì đã vi phạm vào Điểm C, Khoản 5, Điều 9, Thông tư số 10/2010/TT-BCA ngày 25/2/2010, về Quy định xử lý vi phạm điều lệnh Công an nhân dân vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong tình huống cấp bách cần bảo vệ tính mạng, tài sản của người khác. Hiện đại úy Nguyễn Chí Kiều đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được giải quyết.