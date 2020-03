Covid-19: “Soi” loạt khách sạn Quảng Ninh phục vụ cách ly trả phí 400.000 - 3.500.000 đồng/ ngày

Ngày 21/3, UBND TP Hạ Long cho biết, vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bố trí địa điểm phục vụ công tác cách ly y tế tự nguyện phòng, chống Covid-19.



Trước đó, thực hiện nội dung công văn 1721 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, thành phố đã chỉ động làm việc với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để kịp thời bố trí địa điểm phục vụ công tác cách ly y tế tập trung theo hình thức tự nguyện chi trả chi phí kể từ ngày 22/3.

Trong báo cáo, UBND TP Hạ Long về việc lựa chọn các khách sạn phục vụ công tác cách ly tự nguyện chi trả chi phí, đảm bảo nguyên tắc đủ khách, hết sức chứa của khách sạn này mới chuyển sang khách sạn khác cho thấy, có 6 khách sạn được lựa chọn với giá phòng dao động từ 400.000 - 3.500.000 đồng.

Khách sạn Thái Sơn, phường Bãi Cháy, đơn giá dao động từ 700.000 đồng đến 3.500.000 đồng/phòng/ngày.

Cụ thể, khách sạn Bưu điện Hạ Long (phường Bãi Cháy) đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly, đơn giá dao động từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng/phòng/ngày.

Khách sạn Bạch Đằng (phường Bãi Cháy) cũng đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly, đơn giá dao động từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/phòng/ngày.

Khách sạn Grand Hạ Long (phường Bãi Cháy) đơn giá dao động từ 450.000 đồng đến 750.000 đồng/phòng/ngày.

Khách sạn Anh Thư 96 (phường Hùng Thắng) đồng giá 250.000 đồng/phòng/ngày.

Khách sạn Sun Hạ Long (phường Bãi Cháy) đơn giá dao động từ 400.000 đồng đến 900.000 đồng/phòng/ngày.

Tất cả các đơn giá trên đều chưa bao gồm thuế VAT.

Theo biên bản làm việc với các doanh nghiệp, chủ các khách sạn trên do UBND TP Hạ Long cho thấy, chủ các khách sạn cam kết chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng chống Covid-19, không phục vụ mục đích khác. Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm, đảm bảo thông thoáng khí, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực khách sạn.

Cũng theo UBND TP Hạ Long, để chủ động trong công tác phòng, chống Covid- 19, thành phố đã chủ động thường xuyên rà soát, bố trí thêm địa điểm phục vụ công tác cách ly y tế tạm thời những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân, những người nghi nhiễm Covid -19.

Ngoài các cơ sở cách ly diện công lập, thành phố đã làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn để bố trí địa điểm cách ly y tế tập trung phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được khảo đều thống nhất phương án bố trí toàn bộ số lượng phòng lưu trú để phục vụ mục đích cách ly phòng chống Covid-19, không phục vụ mục đích khác và cam kết hỗ trợ một phần chi phí ăn ở đối với các trường hợp tự nguyện cách ly có trả phí (tối thiểu giảm 50% so với giá niêm yết).

Trước đó, ngày 18/3, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1721/UBND-DL1 về việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống Covid-19 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài đến từ/đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ và từ các địa phương đã có dịch trong nước đến Quảng Ninh qua các con đường: đường bộ, hàng không, đường biển đều (được) tổ chức cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, giao Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh những người đến từ/đi qua các nước và vùng lãnh thổ nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 18/3/2020 trở về trước) hiện đang lưu trú trên địa bàn, thông tin đến các địa phương để thực hiện cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú; giám sát theo dõi đối với các đối tượng không thực hiện cách ly tập trung.

Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện và thường xuyên hằng ngày nắm chắc tình hình tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ đến từ/đi qua vùng dịch và tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly, đảm bảo việc cách ly, giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian quy định; chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi; có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm, bị cách ly.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát lại các cơ sở cách ly trên địa bàn theo hướng tối đa khả năng đáp ứng trong trường hợp cần thiết; gửi Sở Y tế trước 16h ngày 20/3/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh…