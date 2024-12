Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 1 người chết ở Hà Nội

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 09h10 ngày 25/12, tại đường Văn Khê, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao giữa 1 xe mô và 1 ô tô đầu kéo làm 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra, Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố, Công an phường, đã có mặt bảo vệ hiện trường; đồng thời, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, sáng 25/12/2024 anh D.V.B, sinh năm 2005, điều khiển xe mô tô BKS 33P7-31XX, chở anh Đ.D.A, sinh năm 2004, cả hai cùng trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội đi làm trên đường Văn Khê theo hướng từ Lê Trọng Tấn đi Cenco5 thì va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15H-025XX, kéo theo rơ móc BKS 15R-100XX do anh L.T.A, sinh năm 1976, trú ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông nói trên làm 1 người tử vong là anh: D.V.B, sinh năm 2005, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; 02 phương tiện liên quan bị hư hỏng; cơ quan Công an xác định, anh D.V.B và anh anh Đ.D.A, người đi trên xe mô tô BKS 33P7-31XX đều là lao động tự do. Không phải học sinh, sinh viên.

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe đầu kéo L.T.A cho kết quả: Không có nồng độ cồn trong cơ thể và âm tính với chất ma túy. Xe ô tô đầu kéo BKS 15H-025XX, kéo theo rơ móc BKS 15R-100XX không chở hàng quá tải trọng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, xử lý theo quy định.