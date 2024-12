Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hà Nam

Ngày 26/12, Công an huyện Lý Nhân cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Trung Hiếu (SN 2007, trú tại Thôn Tả Hà, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) theo Quyết định truy nã số 845, ngày 11/12/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Vũ Trung Hiếu.

Trước đó, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn như thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn qua nhiều địa phương... gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 24/12/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Lý Nhân đã phối hợp Công an xã Văn Lý huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Hiếu. Hiện, Công an huyện Lý Nhân đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./