Cảnh sát Đà Nẵng phát hiện 23 người đàn ông quây quanh 2 con gà

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), cho hay đơn vị vừa bắt quả tang 23 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trưa 2/1, lực lượng công an bất ngờ ập vào nhà ông Mai Tưởng (53 tuổi, ngụ phường Hòa Hải). Tại đây, các trinh sát phát hiện 14 người ngụ Đà Nẵng, 9 người đến từ tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa đang say sưa tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ đá gà. Tại hiện trường, công an tạm giữ 10 con gà chọi, 35 triệu đồng, 47 xe máy, 3 ôtô cùng nhiều tang vật phục vụ đá gà ăn tiền. Tại khu vực nhà ông Tưởng một sới gà di động được mở ra cho các con bạc sát phạt. Theo cơ quan điều tra, để tránh bị phát hiện các nhóm đá gà ăn tiền này không tổ chức cố định mà di chuyển qua nhiều khu vưc giáp ranh giữa quận Ngũ Hành Sơn và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Những người này chọn địa điểm hẻo lánh, đi lại khó khăn để mở ra trường gà di động để cá độ trong thời gian rất ngắn, đánh nhanh rút gọn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

