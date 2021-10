Công ty Điện lực Hải Dương chủ động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Công ty Điện lực Hải Dương thường xuyên phối hợp đơn vị PCCC Công an tỉnh Hải Dương trong công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra định kỳ con người và thiết bị. Định kỳ hàng năm các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công tác Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đề ra các biện pháp, giải pháp, tiến độ cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng các quy định về PCCC&CNCH. Trang bị đầy đủ nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được Công ty Điện lực Hải Dương quan tâm.

Đồng thời, thành lập lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định. Có phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chủ động diễn tập theo quy định.

Công tác kiểm tra thiết bị được Công ty Điện lực Hải Dương đặc biệt quan tâm cụ thể với việc sử dụng thiết bị máy ảnh nhiệt kịp thời kiểm tra phát hiện các điểm phát nhiệt, các điểm có nguy cơ sự cố, kiểm tra điện trở nối đất chống sét, kiểm định hệ thống, thiết bị, đường ống chịu áp lực theo quy định.

Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng.

Chủ động kiểm tra phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót vi phạm an toàn về phòng chống cháy, nổ.

Công ty Điện lực Hải Dương cũng đã tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất ĐZ và TBA, các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như: Trụ sở làm việc, nhà cao tầng, thiết bị tại TBA 110kV, đặc biệt các vị trí xung yếu; mương cáp, hầm cáp, phòng ắc quy, nhà xưởng, kho bãi vật tư, phòng lưu trữ hồ sơ lài liệu, khu vực tập trung nhiều hàng hoá, các chất dễ cháy nổ, khu vực hạ thế có mức tiêu thụ điện cao…

Quản lý tốt nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, sắp xếp, bố trí hàng hoá, vật tư, hồ sơ, tài liệu gọn gàng, ngăn lắp, khi hết giờ làm việc ra khỏi phòng phải kiểm tra tắt hết thiết bị điện: Đèn chiếu sáng, điều hoà, quạt mát, máy tính, bình nước nóng, tủ lạnh… để ngăn ngừa chạm chập, cháy nổ do điện gây ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH cho CBCNV, tuyên truyền, phổ biến thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương phát tờ rơi đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp tuyên truyền về nguy cơ gây mất an toàn khi để xảy ra quá tải điện, đề phòng sự cố, chạm chập, cháy nổ do điện gây ra, đảm báo an toàn về PCCC; thông qua đài phát thanh xã, huyện thông báo tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn điện trong nhân dân.

Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về công tác PCCC&CNCH, tuyệt đối không để xảy ra sự cố cháy, nổ do lỗi chủ quan, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ khách hàng và nhân dân trong tỉnh Hải Dương.

