Công ty CP Megatech dùng phụ gia không rõ nguồn gốc cho thực phẩm

Trong tháng 5/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 50 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với tổng số tiền trên 378 triệu đồng.

Trong đó, có 7 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do vi phạm mức độ và nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Megatech, có địa chỉ tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long bị xử phạt 86 triệu đồng do sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh; kho bảo quản không đầy đủ giá kệ, biển tên.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra còn các tổ chức, cá nhân, như: Hộ kinh doanh Texas chill out (địa chỉ lô A17 ô 12+13 Monbay, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) bị phạt 70 triệu đồng do kinh doanh hàng hoá nhập lậu là thực phẩm; Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Lan Chi, chi nhánh Đông Triều (phường Hồng Phong, TX Đông Triều) bị phạt 8 triệu đồng do không thực hiện quy định về lưu mẫu thức ăn...

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Quảng Ninh), trong tháng 5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh xử phạt 36 tổ chức, cá nhân; Công an tỉnh xử phạt 6 tổ chức, cá nhân; Sở Y tế xử phạt 6 tổ chức, cá nhân; TP Cẩm Phả xử phạt 2 tổ chức, cá nhân. Ngoài TP Cẩm Phả, các địa phương khác không gửi báo cáo xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh.

