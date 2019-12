Công nghệ đổi biển xe Toyota Land Cruiser trắng sang xanh: Mua dễ hơn rau, bán có hợp pháp?

Thời gian gần đây, dư luận cả nước tỏ ra bất ngờ với đoạn clip về việc một chiếc xe ô tô thay đổi biển số ngay giữa phố, khiến nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh tưởng chỉ có trên phim hành động.

Tiếp tục chiều ngày 18/12 tại Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện một clip ghi lại chiếc xe Toyota Land Cruiser thay biển số trong nháy mắt. Qua hình ảnh ghi lại được, chiếc xe đổi biển trong vòng vài giây này đang di chuyển trên đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

Xe sang Toyota Land Cruiser đang lưu thông bình thường với biển trắng. Ảnh cắt từ clip.

Thử tìm hiểu trên mạng, công nghệ đổi biển xe Toyota Land Cruiser trắng sang xanh: Mua dễ hơn rau, bán đầy nhan nhản. Nhưng liệu việc bán thiết bị đổi biển này có hợp pháp ? Trao đổi với PV Kiến Thức, Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tư số: 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ công an quy định về đăng ký xe thì Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho: xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội;

Chỉ vài giây sau đã chuyển sang biển xanh. Ảnh cắt từ clip.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước (điểm a khoản 5 Điều 1).

Các xe biển xanh có thể được hưởng quyền ưu tiên nếu thuộc trường hợp quy định tại tại Điều 22 của Luật giao thông đường bộ 2008. Cụ thể thì những xe sau đây được hưởng quyền ưu tiên khi lưu thông trên đường, gồm: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn dường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định; Đoàn xe tang.

Trong đó, trừ xe tang, các loại xe ưu tiên còn lại được đi không hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác đi có thể đi được ngay khi có tín đèn đỏ nhưng phải theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Trường hợp nào xe được cấp cả 2 biển?

Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe thì Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của doanh nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, xe của cá nhân (điểm c khoản 6 Điều 31).

Theo quy định thì Biển số xe ô tô có 2 biển, kích thước như sau: Loại biển số dài có chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm; loại biển số ngắn có chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm. 1 biển gắn phía trước và 1 biển gắn phía sau xe phù hợp với vị trí nơi thiết kế lắp biển số của xe.

Trường hợp thiết kế của xe không lắp được 1 biển ngắn và 1 biển dài thì được đổi sang 2 biển số dài hoặc 2 biển số ngắn, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm. Như vậy thì xe có 2 biển nhưng 2 biển này là cùng màu và sêri biển số chứ không thể là một xe được cấp 2 biển khác màu, khác số seri được. Như vậy theo quy định hiện hành thì không trường hợp nào một xe được sử dụng nhiều biển số.

Một bộ thiết bị đổi biển số ô tô điều khiển từ xa bằng khoá từ.

Nếu sai phạm thì bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông, cụ thể là Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: bị tịch thu Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Ngoài ra, việc chủ phương tiện vẫn còn có 2 biển số xe để sử dụng như vậy còn có có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định 46/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể: “Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

7. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: …

c) Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định".

Xác minh vụ biển số xe sang "đổi trắng thay xanh"