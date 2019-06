Xem lại chiến dịch đòi lại vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải vừa viết đơn xin nghỉ việc

Ngày 20/2/2017, chiến dịch đòi lại vỉa hè được khởi xướng bởi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM). Ông Hải khẳng định sẽ dẹp được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, không làm kiểu "bắt cóc bỏ dĩa". Ông Hải nhấn mạnh: "Không lấy được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn". Công cuộc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng, Nhà nước, được nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Dù vấp phải nhiều sự phản ứng nhưng chiến dịch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết việc làm của ông Hải cần được ủng hộ. Bên cạnh đó, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có văn bản gửi cơ quan các tỉnh, thành phố tích cực cùng địa phương hỗ trợ ra quân dọn dẹp vỉa hè. Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết xe biển xanh hay xe biển trắng nếu vi phạm trật tự đô thị đều bị xử lý nghiêm. Không chỉ phạt lỗi dừng đậu sai quy định, những cá nhân liên quan sẽ phải đóng toàn bộ chi phí cẩu xe, kho bãi. Ảnh: Chiếc xe biển xanh bị cẩu đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phó Chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu lập biên bản chiếc xe biển xe đậu chiếm vỉa hè. Không lâu sau đó, chiếc xe này bị cẩu đi. Trước đây, vị lãnh đạo từng nêu rõ: "Dọn dẹp vỉa hè là không có vùng cấm. Lấn một tấc cũng đập". Lực lượng công ích đang xô đổ bức tường nhiều vết nứt, cao 3 mét, chiếm vỉa hè trước tòa nhà cơ quan đại diện Bộ Công thương tại TP HCM. Ông Hải nói: "Nếu quận không đến xử lý và bức tường đổ đè chết người thì ai chịu trách nhiệm?". Ông Hải cho xử lý trụ sở khu phố 6 (phường Bến Thành) khi thấy công trình chiếm dụng vỉa hè. Một hộ kinh doanh mắt kính bày tủ hàng tràn ra vỉa hè đoạn gần chợ Bến Thành đang tỏ ra bức xúc khi bị lực lượng chức năng xử lý. Ông Hải từng đặt nghi vấn về vấn đề này: "Có cán bộ nào chống lưng hay sao mà cứ ngang nhiên chiếm vỉa hè". Một tài xế say rượu nằm vạ khi bị xử lý về việc đỗ xe trái phép. Một chiếc xe biển ngoại giao bị nhắc nhở do đỗ sai chỗ. Tài xế một xe biển đỏ đang trình giấy tờ cho tổ công tác. Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong sau khi quận 1 (TP HCM) khai trương phố hàng rong thứ hai trong công viên Bách Tùng Diệp, phường Bến Nghé. Sau khi công bố số điện thoại cá nhận để tiện lợi cho việc tiếp nhận phản ánh sai phạm, ông Hải từng bị nhiều số máy lạ đe dọa giết cả nhà. Sau quận 1, nhiều quận khác ở TP HCM như quận 3, Phú Nhuận,Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú... đều đồng loạt ra quân kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ. Phó chủ tịch phường Trung Mỹ Tây cùng Đội quản lý trật tự đô thị quận 12 đang ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Ảnh Thủ. Đội quản lý trật tự đô thị quận 3 lập biên bản xử phạt một chủ ôtô đậu lấn chiếm vỉa hè trên đường Lý Chính Thắng. Sau TP HCM, Hà Nội cũng đã mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt trên khu vực phố cổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết chính quyền sẽ lưu ý về việc xử lý, không làm theo phong trào mà cần phải làm thường xuyên, phải gắn với văn hóa người dân thủ đô. Ngoài ra, còn có Hải Phòng, Đà Nẵng cũng đã ra quân thực hiện việc giành lại vỉa hè. Không chỉ vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chỉ đạo đảm bảo PCCC ở các chung cư cũ, quán karaoke Từ tháng 10/2017, ông Hải dần ít có mặt để chấn chỉnh vỉa hè. Đến tháng 1/2018, ông bất ngờ nộp đơn từ chức nhưng sau đó rút đơn để tiếp tục công tác. Trong đợt ra quân đầu năm ngoái, có hàng chục bãi xe trên địa bàn TP HCM có dấu hiệu trục lợi đã bị Phó Chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo đình chỉ hoạt động. Một số cấp dưới thuộc các phường trực thuộc đã bị nhắc nhở, thậm chí kỷ luật, điều chuyển công tác do tắc trách trong việc quản lý địa bàn. Tháng 6/2018, nhiều người bất ngờ khi ông Hải "tái xuất" tiếp tục làm công việc giành lại vỉa hè. Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng của quận 1 xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Chủ chó trên đường Mai Thị Lựu bị xử lý sau khi mẹ con người này liên tục chửi bới, thóa mạ ông Hải. Vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải được điều động về làm Phó TGĐ Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên (doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM). Ngay trong chiều 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải có đơn nộp xin từ chức Phó Tổng giám đốc. Trong đơn ông Hải viết: "Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn, điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân nên tôi từ chức. Trong lúc đợi quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, tôi sẽ xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương”. Sự việc ông Hải xin từ chức cũng gây nhiều xôn xao trong dư luận nhiều ngày qua.

Ngày 20/2/2017, chiến dịch đòi lại vỉa hè được khởi xướng bởi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM). Ông Hải khẳng định sẽ dẹp được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, không làm kiểu "bắt cóc bỏ dĩa". Ông Hải nhấn mạnh: "Không lấy được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn". Công cuộc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng, Nhà nước, được nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Dù vấp phải nhiều sự phản ứng nhưng chiến dịch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết việc làm của ông Hải cần được ủng hộ. Bên cạnh đó, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có văn bản gửi cơ quan các tỉnh, thành phố tích cực cùng địa phương hỗ trợ ra quân dọn dẹp vỉa hè. Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết xe biển xanh hay xe biển trắng nếu vi phạm trật tự đô thị đều bị xử lý nghiêm. Không chỉ phạt lỗi dừng đậu sai quy định, những cá nhân liên quan sẽ phải đóng toàn bộ chi phí cẩu xe, kho bãi. Ảnh: Chiếc xe biển xanh bị cẩu đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phó Chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu lập biên bản chiếc xe biển xe đậu chiếm vỉa hè. Không lâu sau đó, chiếc xe này bị cẩu đi. Trước đây, vị lãnh đạo từng nêu rõ: "Dọn dẹp vỉa hè là không có vùng cấm. Lấn một tấc cũng đập". Lực lượng công ích đang xô đổ bức tường nhiều vết nứt, cao 3 mét, chiếm vỉa hè trước tòa nhà cơ quan đại diện Bộ Công thương tại TP HCM. Ông Hải nói: "Nếu quận không đến xử lý và bức tường đổ đè chết người thì ai chịu trách nhiệm?". Ông Hải cho xử lý trụ sở khu phố 6 (phường Bến Thành) khi thấy công trình chiếm dụng vỉa hè. Một hộ kinh doanh mắt kính bày tủ hàng tràn ra vỉa hè đoạn gần chợ Bến Thành đang tỏ ra bức xúc khi bị lực lượng chức năng xử lý. Ông Hải từng đặt nghi vấn về vấn đề này: "Có cán bộ nào chống lưng hay sao mà cứ ngang nhiên chiếm vỉa hè". Một tài xế say rượu nằm vạ khi bị xử lý về việc đỗ xe trái phép. Một chiếc xe biển ngoại giao bị nhắc nhở do đỗ sai chỗ. Tài xế một xe biển đỏ đang trình giấy tờ cho tổ công tác. Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong sau khi quận 1 (TP HCM) khai trương phố hàng rong thứ hai trong công viên Bách Tùng Diệp, phường Bến Nghé. Sau khi công bố số điện thoại cá nhận để tiện lợi cho việc tiếp nhận phản ánh sai phạm, ông Hải từng bị nhiều số máy lạ đe dọa giết cả nhà. Sau quận 1, nhiều quận khác ở TP HCM như quận 3, Phú Nhuận,Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú... đều đồng loạt ra quân kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ. Phó chủ tịch phường Trung Mỹ Tây cùng Đội quản lý trật tự đô thị quận 12 đang ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Ảnh Thủ. Đội quản lý trật tự đô thị quận 3 lập biên bản xử phạt một chủ ôtô đậu lấn chiếm vỉa hè trên đường Lý Chính Thắng. Sau TP HCM, Hà Nội cũng đã mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt trên khu vực phố cổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết chính quyền sẽ lưu ý về việc xử lý, không làm theo phong trào mà cần phải làm thường xuyên, phải gắn với văn hóa người dân thủ đô. Ngoài ra, còn có Hải Phòng, Đà Nẵng cũng đã ra quân thực hiện việc giành lại vỉa hè. Không chỉ vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chỉ đạo đảm bảo PCCC ở các chung cư cũ, quán karaoke Từ tháng 10/2017, ông Hải dần ít có mặt để chấn chỉnh vỉa hè. Đến tháng 1/2018, ông bất ngờ nộp đơn từ chức nhưng sau đó rút đơn để tiếp tục công tác. Trong đợt ra quân đầu năm ngoái, có hàng chục bãi xe trên địa bàn TP HCM có dấu hiệu trục lợi đã bị Phó Chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo đình chỉ hoạt động. Một số cấp dưới thuộc các phường trực thuộc đã bị nhắc nhở, thậm chí kỷ luật, điều chuyển công tác do tắc trách trong việc quản lý địa bàn. Tháng 6/2018, nhiều người bất ngờ khi ông Hải "tái xuất" tiếp tục làm công việc giành lại vỉa hè. Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng của quận 1 xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Chủ chó trên đường Mai Thị Lựu bị xử lý sau khi mẹ con người này liên tục chửi bới, thóa mạ ông Hải. Vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải được điều động về làm Phó TGĐ Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên (doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM). Ngay trong chiều 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải có đơn nộp xin từ chức Phó Tổng giám đốc . Trong đơn ông Hải viết: "Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn, điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân nên tôi từ chức. Trong lúc đợi quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, tôi sẽ xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương”. Sự việc ông Hải xin từ chức cũng gây nhiều xôn xao trong dư luận nhiều ngày qua.